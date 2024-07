Mondadori lance Silvio Berlusconi Editore, inaugurée avec Tony Blair

Un hommage pour celui qui fut des plus généreux, avec un testament dans lequel il partagea un héritage valorisé à plusieurs milliards d'euros, réparti entre ses enfants et proches. Marina et Pier Silvio Berlusconi ont hérité d'une part significative de la holding familiale, Fininvest SpA (télévision, presse, édition), avec un contrôle majoritaire de 53 %.

« La Silvio Berlusconi Editore aura un objectif très précis : défendre le concept de liberté et donner la parole à ses diverses expressions, tout en restant absolument éloignée de toute forme de militantisme politique », a partagé Marina Berlusconi auprès de l'agence de presse Ansa.

Et de développer : « Nous avons décidé de donner à cette nouvelle maison d'édition le nom de mon père, Silvio Berlusconi, car il a fondé sur la liberté ses projets, ses réalisations, sa vie. Sans jamais accepter de compromis. Parler à nouveau de liberté aujourd'hui est plus important que jamais. Notre société, celle occidentale, semble de plus en plus menacée. »

Voltaire et un best-seller russe

La maison publiera annuellement un nombre restreint d'ouvrages répartis en deux collections : Biblioteca, qui regroupera des classiques de la littérature, à traduire pour la première fois ou à retraduire, tandis que Libera se consacrera aux auteurs contemporains traitant de sujets d'actualité brûlants.

Avec le lancement de son site le 26 juin 2024, Silvio Berlusconi Editore a offert un avant-goût de ce que sera sa contribution au monde de l'édition : un mélange d'œuvres classiques et modernes, visant à provoquer la réflexion et à nourrir le débat public.

Parallèlement à la sortie de Sur le Leadership. L'art de gouverner, de Tony Blair, la collection Biblioteca accueillera les Lettres philosophiques ou anglaises de Voltaire, et Le passé d'une illusion de l'historien disparu en 1997, François Furet, où ce dernier analyse l'impact de l'idéologie communiste sur les intellectuels occidentaux.

Pour 2025, la maison d'édition promet la première traduction mondiale de La fin du régime d'Alexander Baunov, une réflexion sur la résistance à Poutine devenue un best-seller dans son pays. D'autres ouvrages, comme I giorni contati (Les jours sont comptés) d'Ernesto Galli della Loggia, Ragazzi di carta velina (Les garçons en papier de soie) de Walter Siti, et la Trilogie bourgeoise de Deirdre N. McCloskey, sont également attendus.

Un géant dans son pays

Trois fois président du Conseil italien et fondateur du parti Forza Italia, Silvio Berlusconi a construit un empire médiatique, débuté dans les années 1990 avec l'acquisition de Mondadori via sa holding Fininvest, grâce auquel il a dominé le secteur de l'édition italienne, s'étendant à la littérature, aux manuels scolaires, jusqu'aux mangas.

Sous sa direction, Mondadori a absorbé des maisons d'édition majeures, incluant RCS librairi Mediagroup, renforçant sa position sur le marché avec 40% de parts de marché, un fait qui a suscité critiques et oppositions, notamment d'Umberto Eco, qui avait alerté en son temps sur les dangers de cette concentration pour le secteur du livre.

Un scandale majeur a éclaté en 2016 en Italie, le pays de Leopardi, lorsque Silvio Berlusconi et son groupe Mondadori ont procédé à l'acquisition de leur concurrent Rizzoli. Cette opération aurait porté leur part de marché à près de 50 %, et encore davantage dans le secteur des manuels scolaires. Face à cette situation, l'autorité antitrust italienne est intervenue, exigeant que certaines maisons d'édition des deux groupes soient cédées afin de préserver la concurrence libre et d'éviter une position monopolistique.

Crédits photo : European People's Party, CC BY SA 2.0