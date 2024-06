Au Royaume-Uni, la lecture et l'écriture délaissées par les jeunes

L'inquiétude est palpable, de l'autre côté de la Manche, après la publication de deux études portant sur les pratiques de la lecture et de l'écriture par les jeunes Britanniques, âgés de moins de 18 ans. Les résultats font état d'une baisse des pratiques, mais aussi des taux de satisfaction associés à ces activités.

Des lectures inadaptées ?

Le rapport What Kids Are Reading est publié chaque année par l'organisation non gouvernementale Renaissance, qui fournit des outils pour l'apprentissage de la lecture aux enseignants. Cette 16e édition a recueilli les pratiques de quelque 1,2 million d'élèves au Royaume-Uni et en Irlande pour évaluer leurs capacités, mais aussi pratiques de lecture.

Les données font apparaitre une baisse de 4,4 % du nombre de livres lus, en moyenne, par les élèves interrogés. Précisons d'emblée que les mesures de Renaissance ne sont réalisées qu'auprès des établissements scolaires et des élèves qui utilisent ses méthodes d'apprentissage de la lecture.

L'une des observations les plus préoccupantes concerne la difficulté des livres lus. Selon le rapport, cette difficulté augmente de manière régulière avec l'âge des élèves, ce qui correspond à la courbe de progression attendue, mais sans suivre cette dernière de manière proportionnelle. Ainsi, la complexité des ouvrages lus croît jusqu'à l'âge de 10 ans, puis se stabilise pendant 3 ans, avant de se situer en deçà du niveau attendu.

Entre 11 et 15, les niveaux de complexité des livres lus par les élèves ne sont pas foncièrement différents de ceux découverts à la fin de la primary school — qui se termine normalement à l'âge de 10 ans.

Le document de l'ONG Renaissance suggère une manière de redresser ces difficultés face à la lecture. « Le principal enseignement de ce rapport est qu'une pratique accrue de la lecture à un niveau de difficulté approprié améliore les performances des élèves en la matière, quand l'augmentation du temps consacré à la lecture dans le cadre scolaire se traduit par un meilleur niveau général de lecture », analyse auprès du Guardian Keith Topping, chercheur en éducation à l'université de Dundee.

Autrement formulé, un meilleur accompagnement des jeunes ainsi qu'une place plus grande faite à la lecture dans les programmes scolaires permettraient de rectifier le tir.

Une activité en déshérence

Le rapport de l'ONG Renaissance inclut aussi une mesure remarquée de la National Literacy Trust, organisation caritative qui promeut la lecture : d'après cette dernière, le nombre d'enfants qui lisent sur leur temps libre a diminué de 26 % depuis 2005.

Un résultat qui n'est pas sans rappeler ceux établis par l'institut Ipsos, à la demande du Centre national du livre, au sujet des pratiques de lecture des jeunes Français. 81 % d'entre eux, âgés de 7 à 19 ans, lisent pour le plaisir en général, contre 83 % en 2022, mais aussi 78 % en 2016.

Le décrochage de la lecture préoccupait particulièrement, à l'examen de l'étude Ipsos/CNL. Il se confirmait à l’adolescence, « fortement à partir de 16 ans pour les lectures obligatoires et dès 10-12 ans pour les lectures personnelles dans le cadre des loisirs, en particulier chez les garçons. Chez ces derniers, à partir de 16 ans, ils ne sont plus que 50 % à lire par goût personnel sur leur temps libre », relevait l'institution.

Lors d'une audition au Sénat, fin mai dernier, la présidente du CNL, Régine Hatchondo, avait mis en avant l'influence des écrans dans cet éloignement de la lecture, en laissant entendre que les livres devaient participer au rééquilibrage de la relation de la population avec les écrans, et notamment celle des plus jeunes.

L'écriture logée à la même enseigne ?

Publiée le même jour que le rapport consacré à la lecture, une étude de la National Literacy Trust s'intéresse pour sa part à l'écriture. 76.131 réponses ont cette fois été traitées, fournies par des enfants âgés de 5 à 18 ans scolarisés au Royaume-Uni.

Moins de 3 enfants sur 10 (28,7 % des participants exactement) âgés de 8 à 18 ans déclarent pratiquer l'écriture en tant que loisir, sur leur temps libre. Sur les 14 dernières années, les taux de satisfaction liés à la pratique de l'écriture ont reculé de 18,1 %. Comme pour la pratique de la lecture, les jeunes garçons sont particulièrement concernés par ce recul de l'envie d'écrire.

Un peu plus de 10 % des répondants, enfants ou adolescents, indiquent qu'il leur arrive d'écrire au moins une fois par jour, sur leur temps libre. Parmi les jeunes Britanniques qui écrivent au moins une fois par mois sur leur temps libre, la recherche de créativité prime (59,1 %), devant l'expression des idées et de l'imaginaire (52,8 %) et celle des émotions et du ressenti (47,7 %).

« Les preuves de plus en plus nombreuses d'une tendance à la baisse sur le long terme exigent une action urgente pour permettre aux enfants et aux jeunes de renouer avec l'écriture, qui favorise le lien avec la créativité, l'expression de soi et le bien-être mental », a souligné la National Literacy Trust en fin de rapport.

Photographie : illustration, Tim Pierce, CC BY 2.0