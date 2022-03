L'Association des bibliothèques ukrainiennes en appelle aux éditeurs scientifiques

« Appel aux éditeurs et fournisseurs de contenus scientifiques pour arrêter la guerre en Ukraine ! » C’est avec cette exhortation que l’Ukrainian Library Association (ULA) commence son message à destination des éditeurs scientifiques, mais également de tous les éditeurs en général. Un message partagé sur la page Facebook de l’association.

Pour cet appel solennel, l’association professionnelle non gouvernementale fondée en 1995 s’est alliée à la Communauté ukrainienne des bibliothèques universitaires, pour demander l’arrêt pur et simple de toute coopération avec les auteurs, éditeurs et institutions universitaires de la Fédération de Russie.

Constatant les sanctions sévères imposées aux hommes d’affaires, athlètes et personnalités culturelles russes pour un soutien ou un accord tacite avec la politique de Poutine, les bibliothèques d’Ukraine poussent à ce que le monde universitaire en fasse de même, dans « cet effort pour la paix. »

Plusieurs mesures radicales

Pour ce faire, l’association qui représente environ 50 000 bibliothécaires et plus de 30.000 bibliothèques à travers toute l’Ukraine propose plusieurs mesures en forme de nouvelles sanctions. À destination des éditeurs et fournisseurs de contenu scientifique, l’organisme en appelle à désactiver l’accès à tous les produits et services d’information aux utilisateurs russes jusqu’à ce que le pouvoir russe mette fin à la guerre en Ukraine.

En élargissant à tous les éditeurs, l’association ukrainienne des bibliothèques demande d’exclure les personnes affiliées aux institutions russes de l’adhésion aux comités de rédaction, comme de ne plus publier d’auteurs affiliés à des institutions russes. La lettre en appelle enfin spécifiquement à Elsevier et Clarivate Analytics, deux des plus grands éditeurs scientifiques mondiaux, et producteurs d’outils et de services autour des contenus scientifiques, à exclure les ressources académiques russes de Scopus et Web of Science, plus grande base de données de citations utilisée dans le monde.

Ce 4 mars, Elsevier a rendu public un communiqué où l’entreprise « condamne l’invasion russe de l’Ukraine et se joint à l’appel à un cessez-le-feu immédiat pour protéger les civils et rétablir la paix. » Si l’éditeur scientifique s’est engagé à faire un don d’un million de dollars à l’Appel de l’UNICEF pour l’Ukraine, à la Croix-Rouge et à d’autres organisations humanitaires en Ukraine, nulle trace d’engagement répondant à l’appel des bibliothécaires d’Ukraine pour le moment.

Clarivate Analytics a produit un message similaire à son homologue, à présent indisponible. Elsevier a également promis de mettre gratuitement les produits d’Elsevier à la disposition des étudiants en médecine, des infirmières et des cliniciens en Ukraine pour les aider à poursuivre « leur travail vital », dans ce contexte de guerre.

Le précédent balte

Avant cet appel de l’Association des Bibliothèques ukrainiennes, les communautés nationales des bibliothèques d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie avaient lancé, fin février, un appel public à la communauté internationale des bibliothèques, afin qu’elle suspende l’adhésion de la Fédération de Russie à toutes les associations et organisations internationales de bibliothèques. Des Etats qui ont connu le joug soviétique de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux indépendances de 1991.

« Nous partageons tous des objectifs et des valeurs communs, et nous nous engageons à continuer à créer un espace informationnel et culturel inclusif, exempt de désinformation, de mensonges, de haine et de guerre, et ouvert à tous », indiquait notamment la lettre adressée par les associations de bibliothèques baltes à la plupart des institutions occidentales. Parmi elles, l’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), la LIBER (Association of European Research Libraries), ou encore l’ALA (American Library Association).

De son côté, la communauté internationale des bibliothèques (IFLA) a lancé un appel « urgent » aux bibliothèques du monde entier pour qu’elles se mobilisent notamment en faveur de la diffusion d’informations précises sur le conflit comme moyen de soutenir la démocratie et la liberté d’expression.

