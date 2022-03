Après Francfort, la Foire du Livre de Bologne suspend les échanges avec la Russie

Et de deux : Bologne et Francfort, deux événements majeurs pour l'industrie du livre mondiale, ont confirmé des mesures de boycott à l'encontre des organisations gouvernementales russes qui coordonnent habituellement la constitution du stand collectif de la fédération.

Dès ce dimanche 27 février, les pays baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie, avaient émis un appel à l'attention de trois grandes foires professionnelles du livre, Londres, Bologne et Francfort. Douze organisations des Pays baltes — réunissant éditeurs, auteurs, libraires — appelaient « toutes les organisations culturelles, les artistes, les conservateurs, à suivre notre exemple : soutenir l’Ukraine sur la scène internationale, condamner la terreur militaire russe et exiger le respect des valeurs démocratiques ».

La Foire du Livre de Francfort, prévue en octobre 2022, avait fait part de sa solidarité avant même l'appel balte, le 24 février, avec un message diffusé sur les réseaux sociaux : « Nous appelons le peuple russe et son président à mettre fin à la destruction délibérée de la paix et de la liberté en Europe. Et nous adressons ces mots de soutien au peuple ukrainien : vous faites partie d’une communauté internationale qui protège la dignité humaine, l’engagement démocratique et l’égalité de tous. Vous avez le droit à la paix. »

Depuis, le directeur de l'événement, Juergen Boos, a souscrit aux demandes de solidarité avec l'Ukraine, condamnant « l'attaque de la Russie sur l'Ukraine ordonnée par le président Poutine ». Et confirmé la participation de la Foire au boycott généralisé : « [L]a Foire du Livre de Francfort suspend sa coopération avec les instances gouvernementales russes chargées d'organiser le stand collectif russe lors de l'événement. »

La Foire du Livre de Bologne vient d'emboiter le pas à la manifestation allemande, avec la publication d'un communiqué de presse qui fait également état d'une interruption des échanges avec la Fédération de Russie, « avec prise d'effet immédiate ». Par ailleurs, la Foire de Bologne et ses événements satellites « continueront de soutenir l'association des éditeurs ukrainiens et de promouvoir leurs livres, illustrateurs et auteurs malgré leur absence lors de l'événement de cette année ». La Foire de Bologne, en Italie, se déroulera du 21 au 24 mars prochain.

Ne reste donc que la Foire du Livre de Londres, prévue du 5 au 7 avril prochain : sur les réseaux sociaux, l'organisation ne communique plus depuis plusieurs jours, et n'a pas fait état de mesures de boycott. Toutefois, selon Publishing Perspectives, RX, filiale de RELX (Elsevier) chargée de l'organisation de la Foire, a indiqué que, « d'un commun accord », le stand collectif de la Russie ne serait pas présent lors de l'événement. Nous nous sommes rapprochés des organisateurs pour connaitre leur position vis-à-vis de l'appel balte.

Photographie : EPP Group, CC BY-NC-ND 2.0