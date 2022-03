Que peut la culture quand “la population civile meurt des envois de missiles” ?

Les ministres européens de la culture et des médias réunis à Angers les 7 et 8 mars 2022 par Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, ont approuvé une déclaration sur la situation en Ukraine.

Oleksandr Tkachenko, ministre de la Culture et de la politique de l’information de l’Ukraine, a pris la parole lors d’une visioconférence. Dans son discours, il a pointé plusieurs écueils à régler rapidement : cela passe par l’exclusion des chaînes de propagande russe, que l’on trouve sur les plateformes européennes. Mais que soient également appliquées des sanctions à toutes les chaînes qui diffusent ces discours en faveur des agresseurs.

Il demande également que soient coupés tous les revenus publicitaires « en faveur des entreprises liées au pays agresseur ». Et de même, que les coopérations publicitaires des sociétés de l’Union cessent, pour couper « toutes les ressources de propagande russe et des personnes qui y sont associées ». Enfin, il demande un élargissement des sanctions culturelles, ainsi qu’un soutien réel à la chaîne de télévision UAразом.

« Même si la culture ne semble pas être une priorité directe lorsque la population civile meurt des envois de missiles, elle reste l’un des facteurs démoralisants mondiaux pour les Russes. […] J’espère que l’Europe prouvera qu’elle reste fidèle à ses valeurs fondamentales. »

Et de pointer que la guerre se joue désormais sur le front de la désinformation : Poutine, ancien du KGB, entend déployer des armes qui tuent mentalement les populations. L’objectif, à travers des chaînes véhiculant de l’infox à plein régime, « est de répandre ce qu’ils appellent “la vérité”. Tenter d’introduire dans nos esprits les règles de la dictature de Poutine », poursuivait le ministre.

Solidarité et pluralisme

À sa suite, les ministres européens de la culture et des médias ont exprimé leur solidarité avec l’Ukraine et son peuple. Ils ont en particulier marqué leur soutien aux artistes, journalistes et professionnels de la culture et des médias, qui, en raison de l’agression militaire russe, sont aujourd’hui menacés dans leurs libertés.

Dans ce cadre, les Ministres ont affirmé l’ambition de favoriser leur accueil dans des conditions qui leur permettent de poursuivre leur activité et ainsi de préserver leur liberté d'expression et de création artistique.

Face aux manœuvres de manipulation de l’information et aux campagnes de désinformation, les Ministres ont souligné le caractère essentiel de la liberté des médias et du pluralisme, piliers du fonctionnement de nos démocraties.

Enfin, constatant les menaces et les graves dommages qui touchent le riche patrimoine muséal, monumental et urbain de l’Ukraine, ils ont exprimé leur grande préoccupation et leur attachement à le préserver, en lien étroit avec les organisations internationales et les partenaires concernés.

