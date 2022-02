MachinaXion, l'exposition qui réveille Le Piège Diabolique

Cette grande exposition a été imaginée par Thierry Bellefroid, journaliste, scénariste de bande dessinée et écrivain, et membre de la Fondation E.P. Jacobs, et Éric Dubois, professeur agrégé de design et enseignant à l’École Boulle, et également membre de la Fondation E.P. Jacobs. L'événement constituera « la pierre angulaire » de la saison culturelle 2022 du Château intitulée La bande dessinée, du réel à l’imaginaire.

Chants faustiens et planches originales

Pour ces deux commissaires, le Château de La Roche-Guyon, qui est à la fois « le révélateur, le décor et la matrice » de la BD Le Piège diabolique, « a toute légitimité à célébrer l’anniversaire de la publication de cette aventure ». La scénographie du parcours s’appuiera sur « les dix siècles d’histoire et le mille-feuille architectural du Château de La Roche-Guyon ».

Le piège diabolique (Page 7, édition 1962) Edgar P. Jacobs Première publication dans le Journal Tintin de 1960 à 1961

Première édition en 1962 aux Éditions du Lombard / Dargaud

© Collection Fondation E.P. Jacobs Éditions BLAKE ET MORTIMER / Studio Jacobs

Les visiteurs pourront découvrir, au fil du parcours, des installations immersives mêlant images et ambiances sonores, des extraits de l’opéra Faust de Gounod et autres présentations de dessins, calques et planches originaux, ainsi que des archives personnelles de l’auteur belge disparu en 1987.

En détail, l'exposition se décompose en quatre temps, tout comme Le Piège diabolique qui se déroule dans deux périodes du passé (Préhistoire/Moyen-Âge), une période du futur (5060) et la période contemporaine à l’action de la bande dessinée (le début des années 60).

Des entretiens projetés d’Edgar P. Jacobs à l’occasion de la publication du Piège diabolique, consacrée à son processus de création, un documentaire réalisé à l’occasion du 75e anniversaire des Aventures de Blake et Mortimer, ou encore une mise en lumière de la censure dont a eu à souffrir l’album en France, seront certaines des propositions de l'exposition.

Pour accompagner les enfants dans ce voyage à travers le temps, un livret-jeux conçu par le service pédagogique de l’Établissement Public de Coopération Culturelle du Château de La Roche-Guyon leur sera également remis.

Une forme originale de catalogue

En guise de catalogue, les commissaires ont choisi la forme originale d’une carte routière (100x110 cm). Au recto, un grand poster de l’affiche de l’exposition voisinera avec l’itinéraire de Paris - La Roche-Guyon qu’a emprunté Mortimer.

Au verso se trouveront les textes des contributeurs tels que l’astrophysicien Roland Lehoucq, l’auteur de BD Denis Bajram, l’interview du dessinateur et scénographe François Schuiten par Thierry Bellefroid, la romancière et scénariste Carole Martinez, le professeur et spécialiste de l’histoire des images et emblèmes Laurence « Billy » Grove, mais aussi Éric Dubois.

Le Château de La Roche-Guyon invite également ses différents publics « à explorer le monde de la BD, à la rencontre du passé, du présent, du futur ainsi que du réel, de l’imaginaire, de l’écriture, de l’image, de la couleur ».

L’Établissement public accueillera en résidence les auteurs Jean-Michel Frémont et Geneviève Marot afin de réaliser une bande dessinée sur le château. Il accueillera la Cie L’OEil du Baobab en vue de réaliser le film participatif Le guet-apens infernal.

Le 26 mars, le Château organisera également, en partenariat avec CY Cergy Paris Université, la 12ème édition de la traditionnelle Journée d’histoire de La Roche-Guyon intitulée Historiens et Historiennes dans la BD. Les 2 et 3 juillet, il organisera la seconde édition de son festival littéraire, Le Château se Livre, autour de la BD du réel.

