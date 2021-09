Retour au source pour Blake et Mortimer pour les 75 ans de la série 

Un nouvel album en forme d’hommage au premier de la série sorti le 26 septembre 1946 dans le Journal Tintin, Secret de l’Espadon, dessiné par le père des deux héros, Edgar P. Jacobs. Dans Le Dernier Espadon, le créateur de Thorgal, XIII et Largo Winch, Jean Van Hamme imagine la suite du premier tome de la série.

Outre la célébration des 75 ans de la célèbre série, c’est également les 50 ans de la reprise de la série par Jean Van Hamme et Ted Benoît, qui ouvraient la succession avec L’Affaire Francis Blake. Ce ne sont pas moins de douze auteurs qui contribuent depuis lors à perpétuer cette fresque.

Pour l'occasion, Le Figaro et Dargaud ont choisi de s’associer. Le quotidien dévoile chaque jour sur son site une nouvelle planche exclusive de cet album anniversaire depuis le 26 septembre, et ce jusqu’à la sortie nationale de l’album, le 19 novembre. Une exclusivité réservée aux abonnés numériques du Figaro qui pourront découvrir les planches de la célèbre bande dessinée seulement sur le site.

ÉDITION : Jamais Blake sans Mortimer : Moloch, à la cousse !

Un partenariat qui s’inscrit dans une série d'événements organisés à l'occasion de cet anniversaire. La parution le 10 septembre de nouvelles illustrées déclinant l’univers de Blake et Mortimer dans la collection « Le Nouveau Chapitre » des éditions Dargaud. Mais également, une fresque Blake et Mortimer qui a notamment été inaugurée le 24 septembre 2021 à la rue du Temple à Bruxelles ; et du 30 septembre au 16 avril 2022, le Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles accueillera l’exposition « Le Secret des Espadons ».

Un album anniversaire et l'occasion d'inscrire les aventures du plus célèbre duo d'enquêteurs britanniques de la BD franco-belge dans son histoire, « By Jove » !

Crédits : Dargaud