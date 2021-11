À Singapour, les caricatures “racistes” de Charlie Hebdo censurées

Red Lines : Political Cartoons and the Struggle against Censorship (Lignes rouges : les caricatures politiques et la lutte contre la censure), signé par Cherian George et Sonny Liew, publié par les presses universitaires du Massachusetts Institute of Technology (MIT) en août dernier, ne sera pas distribué à Singapour.

L'ouvrage aborde plusieurs cas de censures, dans le monde entier, de caricatures, « de Pittsburgh à Beijing », selon la présentation de l'éditeur, en passant par l'Inde, la Syrie ou encore Israël. Le livre, illustré par le dessinateur Sonny Liew, se veut assez éclectique dans ses choix, puisqu'il évoque aussi bien la censure imposée par des régimes autoritaires qu'une forme d'autocensure, comme celle pratiquée par le New York Times en 2019, avec l'arrêt de la publication de caricatures politiques.

Pourtant, le gouvernement de Singapour a décrété l'interdiction du livre, motivée par des « images choquantes », à savoir des représentations du prophète Mahomet, notamment dans un contexte humoristique, qui sont considérées par certains croyants comme des blasphèmes.

L'Infocomm Media Development Authority (IMDA), une agence publique chargée de contrôler et réguler les médias à Singapour, a publié le 1er novembre un communiqué faisant état de la présence dans le livre de caricatures publiées par le journal Charlie Hebdo.

29 images mises en cause

Pour motiver sa décision de censure, l'IMDA indique que 29 images sont illicites d’après la loi UPA, pour Undesirable Publications Act (Loi sur les publications indésirables), entrée en vigueur en 1967 à Singapour. Cette même loi limite considérablement la distribution et la diffusion des contenus pornographiques sur le territoire, notamment la revue Playboy.

Les dessins de Charlie Hebdo remontent à 2006, précise l'agence, et « ont été considérés, très largement, comme irresponsables, irréfléchis et racistes ». L'IMDA sous-entend que cette censure viserait au maintien de l'ordre public, puisqu'elle fait référence aux manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs pays suite à la publication des caricatures, et même à « l'assassinat d'un enseignant français par trois adolescents parce qu'il avait montré les caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours ».

Le distributeur du livre publié par les presses du MIT, Alkem Company, a été notifié de la décision de l'agence publique. Désormais, toute distribution ou possession de l'ouvrage vaudra une amende dont le montant peut atteindre 5000 $, voire une peine de prison d'un an, au maximum.

L'IMDA indique encore que les 29 images concernées ne portent pas exclusivement sur l'islam, mais que l'hindouisme et le christianisme sont aussi « dénigrés » par celles-ci.

Photographie : illustration, Nick Normal, CC BY-NC-ND 2.0