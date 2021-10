Dystopie devenue réalité : des robots aux airs de RoboCop à Singapour

Considéré comme l’un des pays les plus sécurisés du Globe, Singapour a connu une rentrée des plus intéressantes. En effet, le mois de septembre a marqué le début d’une période d’essai de trois semaines pour deux robots autonomes. Leur rôle : détecter les mauvais comportements tels que le non-respect des mesures de sécurité liées au coronavirus, le tabagisme dans les zones interdites, ou encore le stationnement inapproprié des vélos. Un essai qui s’effectuait dans une zone très fréquentée du centre de Singapour, Toa Payoh Central, où les robots étaient utilisés pour la surveillance et l'affichage de messages, dans l’optique d’éduquer le public.

Ces robots de patrouille, appelés « Xavier », sont équipés de caméras capables de détecter les mauvais comportements sociaux, afin de déclencher des alertes en temps réel, qui sont alors envoyées au centre de commandement et de contrôle.

« Xavier peut potentiellement augmenter notre présence en matière d'application de la loi et dissuader les comportements de non-respect des règles dans les rues », avait déclaré Calvin Ng, directeur de l'application et de la gestion de la conformité de l'Autorité des transports terrestres, dans un communiqué de presse. « Cela pourrait également fournir des renseignements sur de nouveaux points de rassemblement ou des zones où un nombre important de passants ont été repérés, pour aider à concentrer nos efforts en matière de respect des règles de distanciation. »

Un robot Xavier en patrouille / HTX

« Le déploiement de Xavier soutiendra le travail des agents publics car il réduira la main-d'œuvre requise pour les patrouilles à pied et améliorera l'efficacité des opérations », avait alors expliqué l'agence. Ces robots étaient donc imaginés comme un regard supplémentaire pour les forces de l’ordre, et non pas un remplacement des humains. En effet, il semblerait que le pays vive un manque de main-d’œuvre, avec trop peu de personnel pour effectuer des patrouilles dans les rues.

Les prémices d’un monde dystopique

Les réactions des habitants se sont faites véhémentes, face à la présence de ces robots qui attisent les craintes de la création redoutée d’un État de surveillance. Ces « yeux » supplémentaires, d’une certaine façon, représentent un outil de plus à un arsenal de technologies de surveillance déjà impressionnant. Ce dernier représente donc une source d’inquiétude quant aux problèmes de confidentialité. Avec près de 5,5 millions d'habitants, Singapour compte 90.000 caméras de surveillance – nombre voué à doubler d'ici 2030 – ainsi qu’une technologie de reconnaissance faciale, qui devrait bientôt être installée sur des lampadaires à travers la ville.

Voilà de quoi évoquer une réalité digne de celle présentée dans 1984, de l’auteur britannique George Orwell, qui rencontrerait le film de Paul Verhoeven, RoboCop. Le gouvernement, pour les habitants, semble posséder une vision d’ensemble de la vie publique, qui devient difficile à ignorer ; pour les militants présents dans le pays, la vie privée en devient sacrifiée, de par le manque de contrôle des personnes sur ce qu'il advient de leurs données et la croissance de technologies intrusives.

L’envie prend de se demander ce qu’en penserait alors Isaac Asimov, auteur du Cycle des Robots et créateur des « Trois lois de la robotique » :

1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger ; 2. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi ; 3. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi.

Quid de la première règle, dans le cas de ces robots de surveillance ? Bien qu’incapables de mener à bien une arrestation, serait-il possible de s’inquiéter d’une atteinte aux droits des Singapouriens ? Ces robots « Xavier » n’évoquent en rien, donc, une présence rassurante.

Un homologue libraire, « Around B », faisait ses premiers pas en Corée du Sud l'année dernière, cette petite machine autonome n'avait pour fonction que l'accompagnement des lecteurs lors de la consultation des ouvrages proposés en rayon – rien de bien méchant, ni de véritablement comparable.

Lee Yi Ting, militante des droits numériques, a déclaré que ces appareils étaient une nouvelle manière de surveiller les Singapouriens : « Tout cela contribue au sentiment que les gens […] ont besoin de faire attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font à Singapour dans une bien plus grande mesure qu'ils ne le feraient dans d'autres pays. »

Après tout, on nous avait prévenus : « Big Brother is watching you »…

via The Guardian, Futurism L’Express

Crédits photo : Alec Favale / Unsplash