Alabama : Amazon débarrassé d'une menace syndicale historique

D’un côté, 1798 employés d’entrepôts, qui ont rejeté l’idée d’un syndicat, et de l’autre, 738 ayant voté en faveur de ce dernier, indique le National Labor Relations Board qui a supervisé le processus de vote. En tout 3117 votes exprimés, 76 annulés pour avoir été mal remplis et 505 contestés par Amazon ainsi que le Retail, Wholesale and Department Store Union. Mais dans les deux cas, pas assez pour renverser la tendance.

L’autre réalité, est que seuls 53 % des 6000 travailleurs votants se sont exprimés.

Pour l’heure, le syndicat souligne qu’il déposera auprès du NLRB un recours, pour dénoncer les interférences illégales d’Amazon dans la procédure. Une audience sera demandée pour estimer le travail de désinformation opéré par l’entreprise.

AMAZON: coupable de licenciements illégaux

Stuart Appelbaum, président du RWDSU, dans un communiqué, frappe fort : « Amazon n’a négligé aucun outil ni effort pour enfumer ses propres employés. Nous ne laisserons ni les mensonges, ni les tromperies, ni les activités illégales d’Amazon en repos. »

Pour sa part, la firme de Jeff Bezos biche tout ce qu’elle peut : « Nos employés ont reçu beaucoup plus de messages anti-Amazon de la part du syndicat, de ses décideurs et des médias qu’ils n’en ont entendu de nous. Et Amazon n’a pas gagné – nos employés ont fait le choix de voter contre l’adhésion à un syndicat. »

Vertueuse société

Historiquement, le revers est douloureux : il s’agissait là de la plus forte poussée syndicale qu’ait connue Amazon en 26 ans d’existence. D’autant que l’Alabama est l’un des 27 États où les travailleurs n’ont pas à verser de cotisation aux syndicats qui les représentent. Et ce n’est pas faute de manquer d’arguments, tant la pandémie a révélé la toute-puissance de la firme, autant que ses dérives en termes de droit du travail.

Évidemment, ce ne serait là que des rumeurs, affirment des porte-paroles, provenant de quelques éléments non significatifs. Certainement que le PipiGate a frappé la société.

TRAVAIL: des employés qui pissent dans des bouteilles, avoue Amazon

Kristen Swearingen, présidente de la Coalition for a Democratic Workplace, soutenue par Amazon, pointe : « Les arguments avancés par les organisateurs n’étaient ni convaincants ni n’ont convaincu. »

Voilà donc tout ce qu’il y aurait à retenir de cette campagne ? De fait, la loi PRO a fait peur aux patrons de petites structures, qui se trouveraient alors embarqués. Et leurs salariés avec eux. Elle donnerait pourtant à plus de travailleurs la possibilité de s’organiser et de négocier collectivement entre employés et patrons.

