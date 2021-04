Amazon reconnu coupable de licenciement illégal

La règle du Fight Club est pourtant connue : on-ne-critique-pas-Amazon. Enfin, pas quand on travaille pour Jeff Bezos. Début janvier 2020, deux salariés étaient menacés de licenciement pour avoir dénoncé les dégâts sur le climat et l’environnement de l’entreprise. Le départ des deux personnes était acté parce que chez Amazon, on ne prend pas la parole pour parler de sujets qui fâchent et desservent les intérêts de la société. Or, le sourire jaune radieux est devenu amer, quelque 15 mois plus tard.

Le National Labor Relations Board vient en effet de trancher quant au licenciement d’Emily Cunningham et Maren Costa. Ces dernières étaient accusées d’avoir violé à plusieurs reprises — ô, crime — la politique interne qui proscrit formellement toute déclaration publique sans l’approbation formelle des hautes instances. Une motivation qui a incité à ouvrir une enquête sur les représailles qu’exerce Amazon contre ses salariés, quand ils prennent part à des manifestations, par exemple.

Elle intervient également après des semaines chargées — notamment à cause des élections syndicales qui se jouent en Alabama. Et plus récemment encore, le fameux PipiGate, par lequel la firme a reconnu que ses chauffeurs ne prenaient pas de pause pipi. Et urinaient donc, dans des bouteilles, pour maintenir leur cadence de travail.

TRAVAIL: Amazon admet que ses employés pissent dans des bouteilles

L’affaire particulièrement médiatisée de Cunningham et Costa avait attiré l’œil des autorités. Toutes deux avaient critiqué vertement le fonctionnement de l’entreprise, dans une vidéo peu après diffusée par Bernie Sanders. Et à cela, un flagrant délit de lèse-majesté : dénoncer les conditions de travail au sein des entrepôts. Au cours de la pandémie, indiquent des rapports évoqués par l’agence, le nombre de plaintes contre l’ingérence d’Amazon a plus que triplé.

Désormais, il va falloir trouver un accord à l’amiable entre les deux salariées et Amazon, sous peine de voir les autorités mettre encore un peu plus leur nez dans l’histoire, rapport Engadget.

« Nous avons licencié ces employées non parce qu’elles ont parlé publiquement des conditions de travail, de la sécurité ou de développement durable, mais pour avoir enfreint à plusieurs reprises politiques internes », répète à l’envi les services de presse. « Nous défendons le droit de chaque employé à critiquer les conditions de travail de son employeur, mais cela ne s’accompagne pas d’un immunité totale vis-à-vis de nos règlements internes, qui sont tous légaux. »