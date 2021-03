La constitution d'un syndicat en Alabama fait enrager Amazon

La plus grande campagne de syndicalisation depuis la création d’Amazon, voire des États-Unis, se profile. Le décompte des voix doit commencer sous peu pour les employés de Bessemer, qui formeraient ainsi un syndicat. Avec l’aide et le soutien du mouvement ouvrier américain, ainsi qu’un grand nombre de politiciens aussi bien démocrates que républicains, voici ces gens positionnés devant l’un des plus importants acteurs de la vente en ligne.

Ils étaient quelque 5800 votants pour l’élection, pris dans une campagne déjà en soi considérée comme une victoire. Et pour le président du Retail Wholesale and Department Store Union, Stuart Applebaum, la campagne démontre en elle-même tout l’intérêt d’une réforme du droit du travail dans le pays.

Dans les cinq jours qui suivront le dépouillement, tant Amazon que les votants auront la possibilité de déposer des objections, de contester : rien n’est gagné. Et les résultats pourront être retardés selon les interventions des uns et des autres.

Amazon a pris farouchement position contre ce projet, invitant ses employés à voter contre. Par tous les moyens possibles, d’ailleurs, afin d’influencer la décision. Mais au cœur du sujet, ce sont bien les conditions de travail, chez Amzon comme ailleurs, qui sont pointées.

Un salaire plus élevé, des pauses plus régulières et améliorer globalement les conditions de travail. Beaucoup de salariés évoquent des journées de 10 heures avec seulement deux pauses de 30 minutes. Le tout pour emballer des cartons ou déballer des marchandises.

De quoi déclencher une réaction au niveau national. Et la visite récente de Bernie Sanders pour saluer cet effort « historique », ne fait que conforter la tendance…

La réaction d'Amazon le démontre...

Crédit photo Scott Lewis CC BY 2.0