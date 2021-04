Pause pipi : Amazon admet que ses employés urinent dans des bouteilles

Avril 2018, le PipiGate est déclenché : « Pour ceux d’entre nous qui travaillaient à l’étage supérieur, les toilettes les plus proches sont à quatre étages. Les gens faisaient pipi dans des bouteilles, parce qu’ils vivaient dans la peur d’être sanctionnés pour le temps perdu, et de perdre leur emploi, parce qu’ils avaient besoin d’aller aux WC. » Ce témoignage émanait d’un salarié britannique et provoquait une levée de boucliers contre ces méthodes de management discutables.

Trois ans plus tard... de Pee en pee

Le retour de flamme vient de The Intercept : des documents dévoilés montrent qu’Amazon est informé que certains de ses chauffeurs américains sont obligés d’uriner dans des bouteilles. Certains défèquent même sur le trajet pour ne pas perdre de temps : « Vous ne croyez pas vraiment ce truc de pipi dans des bouteilles, si ? Si c’était vrai, personne ne travaillerait pour nous », rétorquait la firme mise en cause par le député républicain Mark Poca sur Twitter.

Problème : d’un côté les témoignages collectés attestent que ces pratiques ont cours, mais plus encore que les managers y font régulièrement référence lors de réunions. Des échanges par mail et mémos montrent que la direction est au courant, ayant identifié l’infraction à tous les codes du Travail du monde. Mais n’a rien fait du tout.

Encore en janvier, un document fourni par un employé de Pittsburgh au magazine atteste de la véracité de ces affirmations. Des employés des espaces logistiques ont été contraints de déféquer dans des sacs pour maîtriser leurs horaires. Et les chauffeurs, idem : ne disposant pas de toilettes sur leur trajet, ils se déchargent du fameux fardeau de Musset comme ils peuvent.

Chose intéressante : le système de traçage mis en place chez Amazon permet d’identifier les responsables. Et un message aux responsables des équipes souligne que « ces comportements sont inacceptables et entraîneront des sanctions de niveau 1 à l’avenir ». Les chauffeurs sont avertis : « Ils ne peuvent pas faire caca dans des sacs ou laisser des bouteilles d’urine dans des sacs. » Certainement ne préféreraient-ils pas, mais ont-ils une alternative ?

Le problème découle de la productivité exigée : en cas de trop grand nombre de colis non livrés, les chauffeurs perdraient leur emploi. Aussi tentent-ils de grappiller du temps sur tout ce qu’il est possible d’économiser. « Ils nous donnent trente minutes de pause rémunérée, mais personne n’achève sa tournée s’il les prend, quelle que soit son efficacité », confirme un employé du Massachusetts.

Si l’article de The Intercept est sans appel, il intervient dans un contexte social bien spécifique : les employés d’Alabama votent actuellement pour tenter de monter un syndicat — une première dans l’histoire de la firme. Ils sont près de 3000 et leur démarche s’inscrit dans une perspective inédite — que les services de communication d’Amazon cherchent à tout prix à démonter…

Sauf que, ici et pas seulement...

Le Guardian a suivi l’enquête entamée. Là encore, la firme s’enferme dans le déni, mais l’affaire prend des proportions internationales plus cocasses. Surtout, rappelle le média, que la maison de Bezos, à Washington, est réputée pour disposer de 25 salles de bain pour son unique usage.

Dans un premier temps, le déni, puis, une autre approche dans la communication de crise : l’entreprise finit par reconnaître les faits, mais pointe les seuls sous-traitants. Ses salariés directs ne seraient pas concernés.

Sauf que l’affaire portée par le député ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Ce 1er avril, et la chose n’avait rien d’une plaisanterie, Amazon confesse dans un post avoir connaissance de ces faits. « Nous savons que les conducteurs peuvent et ont du mal à trouver des toilettes en raison de la circulation ou parfois de routes rurales. Et cela a particulièrement été le cas du fait de la Covid, lorsque les toilettes publiques ont été fermées. »

Nous y voilà : le rejet de la faute sur les mesures sanitaires prises par les pouvoirs publics. Mais la défense prend une autre tournure : l’entreprise aligne les liens vers des articles attestant que le problème touche plus globalement les transporteurs d’autres sociétés.

Avec cette virevolte : « Outre que cela concerne l’ensemble de l’industrie, nous aimerions le résoudre. Nous ne savons pas encore comment faire, mais cherchons des solutions. » Et de finalement présenter des excuses au député qui avait porté le fer.

Toutefois, précise Amazon, « un centre de distribution typique dispose de dizaines de toilettes et les employés peuvent quitter leur poste de travail à tout moment. Si un employé de centre de distribution a vécu une situation différente, nous l’encourageons à parler à son responsable et nous nous efforcerons de résoudre le problème ».

Probablement en investissant dans des urinoirs portatifs : il s’en trouve des dizaines vendus sur Amazon…

crédit illustration : Conmongt CC 0 ; photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0