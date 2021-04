Même Jeff Bezos reconnait qu'Amazon doit mieux traiter ses employés

Dans l’une des dernières communications aux actionnaires, Jeff Bezos s’offre donc le luxe de plusieurs commentaires : 200 millions d’abonnés Prime en 2020, alors qu’il aura fallu 13 années pour obtenir les 100 premiers millions. Et la pandémie, si elle n’est pas étrangère à cette situation, n’explique pas à elle seule ce résultat.

Or, ce qui devient plus significatif, porte sur l’affaire Bessemer, et la tentative de constitution d’un syndicat en Alabama. À la question posée : êtes-vous satisfait du vote, Bezos répond… par la négative. « Je pense que nous devons faire un meilleur travail pour nos employés. Bien que les résultats du vote aient été inégaux, et que notre relation directe avec les salariés soit solide, il est clair pour moi que nous avons besoin d’une meilleure vision de la manière dont nous créons de la valeur pour eux — une projection pour leur réussite ».

Intox ? Probable. Tant qu’il était à la tête de l’entreprise, Bezos n’a pas vraiment levé le petit doigt pour améliorer quoi que ce soit. Surtout qu’il continue de défendre la politique en vigueur dans les entrepôts. « Les salariés peuvent prendre des pauses informelles tout au long de leur quart de travail, pour s’étirer, boire, utiliser les toilettes, ou parler à un responsable, le tout sans nuire à leurs performances ». L’allusion au PipiGate qui a sévi dernièrement est à peine voilée : or, sur ce coup, Amazon a été contraint de reconnaître que ses salariés urinent dans des bouteilles pour ne pas perdre en productivité.

Une rentabilité à optimiser

« Nous ne fixons pas d’objectifs de performances déraisonnables », continue le courrier. « Nous définissions des perspectives de performances réalisables, qui prennent en compte les données relatives à l’ancienneté et aux performances réelles des employés », insiste Bezos.

AMAZON: Jeff Bezos quitte le devant de la scène

Preuve ? Amazon licencierait moins de 2,6 % de ses salariés pour n’avoir pas effectué correctement leur travail. Et ce chiffre aurait encore diminué en 2020, en raison de l’impact opérationnel de la pandémie.

Reste que pour l’avenir, la confiance de l’entreprise à l’égard des algorithmes est plus forte que jamais. Pour résoudre la question des blessures et autres accidents du travail, la société compte sur les machines, plus à même de corriger le tir. En effet, par la répétition régulièrement de mouvements identiques, des tensions musculaires et autres troubles musculo-squelettiques apparaissent, impliquant que l’on diversifie donc les activités.

Bezos promet que de nouveaux algorithmes se profilent, qui géreront différemment les horaires de travail, avec des rotations introduites pour y remédier. D’ailleurs, cette technologie, en cours de déploiement, se généralisera durant toute l’année 2021 — et 300 millions $ sont également investis pour améliorer les conditions sécuritaires dans les entrepôts. Soit moins de 5 % des bénéfices enregistrés sur le dernier trimestre…