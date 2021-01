Musées : Flaubert et Corneille au coeur du pôle littéraire de la Métropole Rouen Normandie

Avec la création de ce pôle littéraire au sein de la structure muséale qu'est la RMM, la métropole de Rouen entend « renforcer l’identité littéraire de Rouen et de son agglomération ». Développer les synergies et l'expertise, également, et ainsi proposer une offre culturelle forte autour des deux figures tutélaires, Pierre Corneille (1606-1684) et Gustave Flaubert (1821-1880), tous les deux nés à Rouen.

« Le pôle littéraire vient compléter les différents pôles déjà présents au sein de la RMM comme le pôle des Beaux-Arts avec le Musée des Beaux-Arts, le musée de la céramique et le musée Le Secq des Tournelles ou encore le pôle sciences et histoire, composé des Musées Beauvoisines et pour finir le pôle Arts et industrie composé de la Fabrique des Savoirs et du musée de la Corderie Vallois », souligne la RMM dans un communiqué.

Cette création d'un pôle littéraire anticipe également la candidature de Rouen au titre de Capitale Européenne de la Culture en 2028.

Photographie : Statue de Gustave Flaubert à Rouen (Frédéric BISSON, CC BY 2.0)