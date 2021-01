Entrez chez Victor Hugo avec une visite virtuelle de Hauteville House

Après plusieurs mois de travaux, Hauteville House avait rouvert ses portes au public en 2019, mais il n'est pas forcément nécessaire de se déplacer sur l'île anglo-normande pour découvrir le lieu de vie de Victor Hugo lors de son exil. Une visite virtuelle de cet environnement, à 360°, est en effet possible...

Découvrir les lieux, restaurés pour coller au plus près à leur aspect d'origine, pensé par Victor Hugo, devient plus simple que jamais. Rappelons que Hauteville House a accueilli Victor Hugo et sa famille pendant près de 15 ans, entre 1856 et 1870. L'écrivain et ses proches avaient été forcés de s'exiler après l'avènement du Second Empire, dont Hugo était un farouche opposant...

Écrivain déjà célèbre et à l'aise financièrement, Hugo avait totalement pensé Hauteville House, allant jusqu'à dessiner une nouvelle architecture pour cette demeure. La maison, reflet de l'auteur, se déploie sur pas moins de cinq niveaux, et dispose aussi d'un jardin.

La visite virtuelle se fait à cette adresse.