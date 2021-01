Astérix l'Européen s'arrêtera au Château de Malbrouck en 2021

FIBD 2020 — L'édition 2020 du Festival de la bande dessinée d'Angoulême aura rendu justice à l'œuvre de Nicole Claveloux de deux manières : un Fauve d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, et surtout une exposition rétrospective au sein de l'Hôtel Saint-Simon. Entre noir et blanc et couleurs, beauté et horreur, fantaisie et réalisme, immersion dans les créations d'une artiste majeure.