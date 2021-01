Le nouvel Astérix réveillera le “côté teigneux et un peu batailleur” 

Ils étaient parvenus à baptiser l’un de leurs personnages Coronavirus dans l’album de 2017, La Transitalique, mais les deux auteurs n’avaient pas conscience que 2020 leur ferait un tel clin d’œil. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Ferri, le scénariste, annonce la sortie pour le 21 octobre une nouvelle aventure, soit le 39e épisode.

Un album de voyage vers un territoire...

Si La fille de Vercingétorix se déroulait presque exclusivement dans le village gaulois, ce nouvel opus offrira l’occasion d’un voyage… dans un pays qui « n’existe pas vraiment aujourd’hui en tant que tel ». Cette cinquième collaboration des deux hommes implique par ailleurs des précautions que les créateurs Uderzo et Goscinny ne connaissaient pas – outre celles du marketing.

ORBIS: un GPS à travers l'Empire romain pour Astérix

À l'époque, « [l]’ambiance était bon enfant. Aujourd’hui, il faut presque un dictionnaire sur son bureau pour savoir sur quoi on a le droit de plaisanter ou non. Jouer avec les clichés fait partie des codes ­d’Astérix. Mais ça ne me gêne pas de m’en éloigner un peu. J’ai la chance que mon humour personnel ne me porte pas vers des caricatures trop frontales », assure Ferri. L’humour, cette si précieuse valeur, de plus en plus complexe à partager.

Les lecteurs du JDD auront également le plaisir de découvrir trois cases avec des Romains embarrassés par une prisonnière. « Dans cette aventure, on croisera aussi des Romains en expédition, burinés, beaucoup moins pépères que ceux installés près du village. Depuis Jules César et la guerre des Gaules, il est souvent question de prise d’otages, de traîtrise et de retournement en tout genre… », promet le scénariste.

Évidemment, la prisonnière est intrinsèquement liée au pays où les valeureux Gaulois partiront. Et Panoramix participera à cette aventure qui débute avec un rêve étrange, moteur qui initiera le voyage. Le clin d’oeil n’échappera pas au tintinophiles, puisque dans son périple au Tibet, le reporter se réveillait brusquement d’un songe en criant le prénom de son ami chinois, Tchang. Ici, Panoramix emprunte, par les auteurs, à Hergé, mais également à un effet classique de la bande dessinée.

CINÉMA: Guillaume Canet repousse à 2021 son film Astérix et Obélix

Astérix et Obélix seront aussi replacés sur un pied d’égalité, mais en ravivant le « côté teigneux et un peu batailleur [d’Astérix qui] s’est un peu affadi au fil des albums, il est temps de le réveiller ».

Et non, aucune allusion à Trump dans cet album, mais une célébrité « qui a le physique parfait pour un rôle, un personnage que tout le monde connaît ». Emmanuel Macron, qui de l’avis du scénariste « une tête de Romain », aurait bien pu apparaître, mais Ferri et Conrad ont opté pour une personnalité du monde de la culture à la place.

Et que l’on se rassure : les deux chamailleurs serviront les messages de Ferri et Conrad. « Sans devenir des champions écolos, Astérix et Obélix font désormais attention. » De même, la dimension nationaliste des Romains — or de Rome, point de salut, ou à défaut, d’Athènes — sera écornée. « Ça permet d’évoquer le racisme, le mépris, le sentiment de supériorité… », conclut Ferri.

En 2020, c’est un livre audio Astérix qui avait débarqué : Le menhir d’or, reprise d’une publication réalisée en 1967 chez Philips, sortie en vinyle.