La Russie condamne Masha Gessen à 8 années de prison

Un tribunal moscovite a condamné lea journaliste américain·e Masha Gessen a 8 années de prison, en l'absence de l'accusé·e, pour « diffusion de fausses informations » sur l'armée russe et ses crimes de guerre en Ukraine.

Entre le 27 février et le 31 mars 2022, à Boutcha et dans des localités environnantes, au nord de Kiev, des troupes russes se livrent à des massacres de civils ukrainiens, dont les corps sont retrouvés en avril par des soldats ukrainiens. Plusieurs centaines de personnes ont visiblement été exécutées, certaines avec les mains dans le dos ou lors d'une tentative de fuite.

Personnalité recherchée

Journaliste pour The New Yorker, Masha Gessen jouit d'une importante popularité en Russie : né·e en 1967 à Moscou, iel passe son adolescence et suit ses études aux États-Unis, avant un retour dans son pays natal. Iel y devient une figure de l'opposition à Vladimir Poutine et publie un ouvrage de référence sur ce dernier, Poutine, l'homme sans visage (traduit par Odile Demange, Sylvie Lucas et Marie-France de Paloméra, Fayard, 2012).

En exil aux États-Unis depuis 2013, Masha Gessen y développe sa critique du régime de Vladimir Poutine. En 2022, quelques mois après les événements de Boutcha, iel participe à une discussion avec le journaliste russe Iouri Doud, diffusée sur YouTube, au cours de laquelle les massacres sont évoqués.

En décembre 2023, la Russie plaçait Masha Gessen sur la liste des personnalités recherchées par le pays, à la suite, déjà, de l'entretien mené avec Iouri Doud, lui-même considéré comme un agent de l'étranger par la fédération russe. La vidéo diffusée sur YouTube affiche d'ailleurs, dès ses premières secondes, un carton avertissant que le contenu est « celui d'un média considéré comme étranger », une obligation qui pèse sur les opposants en exil.

Répression en action

Masha Gessen risquait jusqu'à 10 années de prison pour les faits reprochés, et la cour de Moscou, en son absence, a prononcé une peine de 8 ans de prison. Si Gessen est arrêté·e dans un pays allié de la fédération russe, son extradition pourrait lea conduire derrière les barreaux.

Dans un message publié en russe sur le réseau social Facebook, Masha Gessen a qualifié les accusations d'« illégales et mensongères », rapporte CNN. « Nos déclarations [dans la vidéo mise en cause] sont basées sur des éléments collectés dans le cadre de mon travail de journaliste », explique-t-iel. « En nous appuyant sur ces éléments, nous avons de bonnes raisons de croire que le personnel militaire russe a commis plusieurs crimes de guerre à Boutcha, Irpin et d'autres villes d'Ukraine, à savoir : le meurtre de civils, des détentions illégales, des actes de torture et des pillages. »

D'après lea journaliste, qui se considère non-binaire, ces exactions « ne sont pas exceptionnelles, mais plutôt fréquentes de la part de militaires russes ».

Le Comité pour la protection des journalistes a dénoncé les pressions exercées contre Masha Gessen : « Les poursuites engagées pendant près d'un an contre lea journaliste en exil Masha Gessen, qui ont abouti à sa condamnation, sont emblématiques des mesures extrêmes prises par les autorités russes à l'encontre des journalistes indépendants », pointe ainsi Carlos Martinez de la Serna, directeur du CPJ.

Photographie : Masha Gessen, en 2022 (Lennart Meri Conference, CC BY-NC-ND 2.0)