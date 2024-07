Résilience, une “collection d’utilité publique” chez Rouquemoute

La « résilience », qui désigne la capacité à surmonter les épreuves traumatiques, a connu un certain succès ces dernières années, à la faveur d'une littérature feel good ou d'une utilisation politique par le chef de l'État.

« La notion de résilience a été d’un coup très médiatisée, avec l’impression qu’elle a été parfois utilisée à tort et à travers », reconnait Maël Nonet, fondateur de la maison d'édition Rouquemoute. « Nous avons d’ailleurs volontairement choisi d’appeler cette collection “résilience” afin de redonner sa part noble à ce beau et puissant mot. »

Des parcours de vie

Le 13 septembre prochain, deux albums ouvriront cette collection : Sept ans et neuf mois, de Coline Veith, et Ma zone d’inconfort, par Eldiablo.

Premier album de Coline Veith, artiste du cinéma d'animation, Sept ans et neuf mois raconte le long parcours pour devenir parents, entre les tests médicaux, les injections, les attentes et les déceptions. De son côté, avec Ma zone d'inconfort, le cocréateur de la série Lascars et coauteur de la websérie Les Kassos, Eldiablo, revient sur une violente agression dont il fut victime et les conséquences du stress post-traumatique.

Trois ingrédients, trois objectifs : prendre le temps de l’analyse et amener le lecteur à réfléchir sur des sujets de société parfois tabous auxquels il peut s’identifier ; être créatif dans la narration et le dessin pour partager un univers et des émotions ; utiliser l’humour comme un outil permettant de faire le petit pas de côté qui permet d’aborder des thématiques souvent difficiles avec un zeste d’autodérision. – Les éditions Rouquemoute

Les deux bandes dessinées sont imprimées en Vendée, par Pollina, et proposées au prix de 20 €, diffusées et distribuées par Belles Lettres Diffusion Distribution (BLDD Images).

Lancer la discussion

Les éditeurs de la collection, Pauline Pesme et Maël Nonet, ont eux-mêmes traversé des épreuves traumatisantes, une scoliose importante et particulièrement handicapante au cours de l'enfance et de l'adolescence, des agressions physiques et sexuelles pour la première, et une agression doublée d'actes de torture pour le second.

« Ce qui m’avait permis d’aller mieux, c’était de constater que j’arrivais de nouveau à rire, grâce notamment à la bande dessinée et au dessin d’humour. Cela a été pour moi un déclic fondateur, une prise de conscience qu’une convalescence était possible, grâce à la dérision et au petit pas de côté que permet l’humour et qui crée un décalage sur sa propre histoire, un changement d’angle de vue », témoigne Maël Nonet.

Sa collègue Pauline Pesme acquiesce : « Réaliser que l’on n’est pas un cas isolé est fondamental dans ce genre de moments, car la honte et le mal-être liés à cela nous font ressentir l’inverse. Le #MeToo a entraîné cette prise de conscience et ça fait du bien de crier : “Moi aussi !” »