Conflit Israël-Hamas : en Allemagne, un prix à Masha Gessen contesté

La Fondation Heinrich Böll, organisation affiliée au parti Alliance 90/Les Verts, une coalition écologiste, a désavoué la remise du Prix Hannah Arendt à Masha Gessen, journaliste et écrivain·e russo-américain, après la publication d'un article portant sur le conflit entre Israël et le Hamas.

À l'encontre de la liberté

Dans « In the Shadow of Holocaust » (« Dans l'ombre de l'Holocauste »), diffusé par The New Yorker le 9 décembre 2023, Gessen critique la politique allemande de lutte contre l'antisémitisme, et plus particulièrement les dispositions qui, selon lea, vont à l'encontre de la liberté d'opinion et d'expression. Iel estime ainsi que la qualification d'« antisémite » du mouvement BDS (Boycott Désinvestissment Sanctions) par le Parlement allemand, en 2019 s'inscrit dans une logique de restriction de la liberté de parole sur les sujets liés aux Juifs, et en particulier à la persécution nazie et à l'Holocauste.

Masha Gessen y évoque les propos de Hannah Arendt elle-même, lorsqu'en 1948, elle dénonça la création du parti nationaliste israélien Tnuat Haherut, « dont l'organisation, les méthodes, la philosophie politique et le positionnement social sont proches des partis nazis et fascistes ». « À peine trois ans après l'Holocauste, Arendt comparait un parti israélien avec un parti nazi », ce qui ne serait plus possible dans l'Allemagne contemporaine, assure-t-iel.

Dans la suite de son article, Gessen dresse d'autres parallèles, notamment entre la propagande russe visant les Ukrainiens et les qualificatifs utilisés par Benyamin Netanyahou pour évoquer les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas et les populations de la bande de Gaza.

Une analyse condamnée

Les conséquences des propos de Gessen ne se sont pas fait attendre : dans un communiqué publié le 13 décembre, la Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) appelle à « suspendre » la remise du Prix Hannah Arendt à Masha Gessen. En cause, l'article du 9 décembre dans The New Yorker, lequel « banalise les organisations qui réclament un boycott politique, économique et culturel d'Israël, car il s'agirait d'un “État colonial” », selon l'organisation.

La DIG, qui œuvre aux bonnes relations entre l'Allemagne et Israël, souligne que la situation des ghettos juifs organisés par les nazis et celle de la bande de Gaza ne sont pas comparables. Et voit dans l'analyse de Gessen la marque « d'un préjugé fondamentalement négatif envers l'État juif », qui « n'a rien à voir avec le jugement comme faculté politique selon Hannah Arendt ».

Hermann Kuhn, administrateur de la DIG, termine son courrier en assurant qu'il n'est pas envisageable, pour l'organisation, de décerner une telle distinction à Gessen. La missive, adressée à la Fondation Heinrich Böll, entre autres, a fait mouche : celle-ci s'est désengagée du Prix Hannah Arendt, « en accord avec le Land de Brême ».

Ce lundi 11 décembre, Lothar Probst et Helga Trüpel, deux membres fondateurs de la récompense, ont également appelé à l'annulation de la cérémonie de ce 15 décembre, déclarant que Gessen s'était « discrédité·e », rapporte Die Zeit.

Une « police de la mémoire »

Interrogé·e par le Washington Post, Masha Gessen indique qu'iel avait plaisanté « sur le fait que son Prix Hanna Arendt lui serait retiré » après la publication de l'article. « Même les personnes que je connais en Allemagne, qui ont fait face à ce genre de décisions depuis des années, sont encore choquées par cette situation : les propos condamnés, les Juifs qualifiés d'antisémites parce qu'ils critiquent la politique d'Israël, etc. »

Dans ses réponses, iel pointe une « police de la mémoire » qui défend une « singularité de l'Holocauste [...], si bien qu'il n'est plus possible de faire des comparaisons entre les politiques nazies et les décisions contemporaines, l'Holocauste et tout autre événement récent ».

Je pense qu'une telle position est erronée et dangereuse, parce que le seul moyen d'apprendre de l'histoire est de la comparer au présent. – Masha Gessen au Washington Post, le 14 décembre 2023

Gessen indique qu'iel acceptera toutefois le Prix Hannah Arendt, puisque l'organisation Hannah Arendt, qui gère la récompense, ne l'a pas annulé.

Photographie : Masha Gessen, en 2019 (Lennart Meri Conference, CC BY-NC-ND 2.0)