D'après un rapport, le Pass Culture reste surtout un Pass Livre

Depuis sa généralisation à tous les jeunes âgés de 18 ans en 2021, le Pass Culture a gagné en ampleur, puisqu'il dispose désormais d'une part collective que les élèves, dès la 6e, utilisent avec leurs enseignants afin de financer des activités s'intégrant au sein du programme d'Éducation artistique et culturelle (EAC).

Le rapport de l'IGAC, mis en ligne ce 16 juillet, s'intéresse uniquement à la part individuelle du Pass Culture : 300 €, reçus aux 18 ans du bénéficiaire, qu'il est ensuite possible de dépenser dans divers produits ou expériences culturels au cours des 24 mois suivants.

Des jeunes satisfaits

Parallèlement au travail mené par l'IGAC, l'institut de sondage CSA s'est vu confier par cette dernière un sondage pour évaluer l'opinion des principaux intéressés. Un échantillon représentatif de jeunes de 18 à 21 ans présente dans l'ensemble « une grande satisfaction du dispositif », avec une utilisation quasi totale des crédits et un élargissement de l'horizon culturel, pour les quelque 5010 personnes interrogées.

Les jeunes « ont des pratiques culturelles diversifiées : ils réalisent en moyenne, au cours d’une année, douze types d’activités culturelles », relève le rapport.

Les jeunes sont également nombreux à pratiquer la lecture (70 %), qu’elle soit littéraire, illustrée ou informative. Les femmes lisent plus de livres (80 % contre 59 % pour les hommes) et vont davantage à la bibliothèque (52 % contre 39 %) ; les hommes lisent davantage de mangas et de bandes dessinées (61 % contre 53 % pour les femmes). – Résultats du sondage CSA, Rapport de l'IGAC

77 % des jeunes interrogés déclarent financer leurs loisirs culturels sur leurs ressources personnelles et 32 % grâce au pass Culture. 39 % des étudiants et 36 % des jeunes issus de milieux favorisés (dont le parent de référence est diplômé de l’enseignement supérieur) sont ceux qui utilisent le plus le dispositif pour financer leurs loisirs culturels.

Amis, enseignants et réseaux sociaux incitent principalement à télécharger l'application, quand le manque d'informations reste encore largement invoqué pour expliquer l'inverse. Les bénéficiaires qui ne téléchargent pas l'outil « sont plus souvent des hommes, sont davantage au foyer, au chômage ou travaillent, ont plus souvent des parents ouvriers ou agriculteurs », indique le CSA.

Les découvertes faites grâce au pass Culture concernent surtout les livres (63 %), les bandes dessinées et les mangas (39 %), les disques CD ou vinyles (24 %), les instruments de musique (19 %). 46 % des jeunes ayant découvert un nouveau lieu culturel grâce au Pass se sont rendus dans une librairie.

Le livre (trop ?) en tête

Reconnu dès sa mise en place comme un coup de pouce au secteur du livre, en particulier aux éditeurs et aux grandes librairies, voire aux grandes surfaces culturelles, le Pass Culture pâtit en quelque sorte de cette importante place du livre.

Dans un catalogue basé sur le référencement des offres, où les stocks des librairies participantes sont ajoutés automatiquement, les ouvrages dominent largement : entre le 29 juin 2018 et le 30 août 2023, 98,6 % des offres du Pass étaient des livres, selon le Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture.

À LIRE - Le Pass Culture, une aubaine pour les éditeurs et... les grandes librairies

Sur ces 84 %, la littérature française domine (15 %), devant la BD (11 %), la jeunesse (10 %), le manga (9 %), les sciences humaines (4 %), le policier, les arts et le tourisme (3 % chacun).

« La concentration sur le livre et la musique enregistrée de la quasi-totalité de l’offre globale, tout comme la part prépondérante de la recherche dans les consultations, nécessitent une action volontariste pour renforcer la “découvrabilité” des offres de spectacle, par le truchement de la recommandation de l’application », souligne l'IGAC dans son rapport.

La part du livre représente 71 % du total des réservations. Les 10 livres les plus réservés entre mai 2021 et novembre 2023 sont 9 romans — dont 7 relevant de la catégorie « roman sentimental » — et un ouvrage de développement personnel, relève encore l'Inspection générale. Au rang des montants dépensés, le livre reste en tête, mais dans une moindre mesure, autour de 50 %.

Quels impacts pour le Pass ?

Reste une question cruciale, trois ans après la généralisation du dispositif : « Le pass Culture transforme-t-il les pratiques culturelles des jeunes ? », pose l'IGAC. Les résultats du sondage du CSA tendent à montrer la persistance d'un lien entre les pratiques des jeunes et celles de ses parents, via son milieu social d'origine.

Sur l’ensemble des répondants, le taux de téléchargement de l’application est de 83 %. Chez les répondants dont les parents sont diplômés de l’enseignement supérieur, ce même taux est de 87 %, alors qu’il n’est que de 67 % chez ceux dont les parents ont le certificat d’études primaires, soit un écart de 20 points. – Rapport de l'IGAC

D'après les déclarations des bénéficiaires, le Pass Culture donnerait bien lieu à une intensification des pratiques culturelles et à la découverte de nouveaux lieux. Si l'envie de fréquenter ceux-ci est manifeste, « chez ceux dont les crédits ne sont effectivement plus valables ou sont épuisés, la proportion de ceux qui continuent à faire des activités ou à fréquenter des lieux découverts grâce au pass Culture, baisse à environ un tiers des répondants, en net retrait par rapport au désir exprimé pendant la validité du dispositif », relève toutefois l'IGAC.

À LIRE - Printemps de la ruralité : quelles mesures pour le livre ?

Concernant la diversification des pratiques, les données utilisées par la SAS Pass Culture pour sa mesure sont parcellaires : le Pôle d'Expertise de la Régulation Numérique « estime que le score de diversification utilisé par la SAS est insuffisamment fiable et préconise de le simplifier », rappelle l'Inspection générale. D'autres outils de mesure sont en développement, qui permettraient peut-être d'améliorer l'évaluation du Pass sur ces points.

Quelques préconisations

Au fil de son rapport, l'IGAC établit une liste de 10 préconisations afin d'améliorer le Pass Culture. En premier lieu, elle incite au transfert des données transactionnelles liées à l’utilisation du crédit de la part individuelle du pass Culture vers le ministère de la Culture, mais aussi à une amélioration du traitement statistique de ces données. L'évaluation du dispositif s'en trouverait facilitée et renforcée.

Une meilleure présentation des offres, pour rétablir un équilibre entre le livre et les autres propositions de l'application, doit aussi survenir, soutenue par des « actions de médiation spécifiques, co-construites avec les lieux et les opérateurs culturels ».

À LIRE - “Ce qui manque au Pass Culture, c'est la médiation”, selon Dati

Pour l'Inspection générale, l’algorithme de recommandation doit être rendu plus efficace, afin qu'il propose des classements et des suggestions plus diversifiés, correspondant aux souhaits des utilisateurs.

Le rapport complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Garry Knight, CC BY 2.0