L'écrivain passionné de musique Benoît Duteurtre est mort  

Né le 20 mars 1960 à Sainte-Adresse, près du Havre en Normandie, Benoît Duteurtre était un romancier, essayiste, journaliste et critique musical reconnu. Parallèlement à des études de musicologie à l'Université de Rouen, il s'engage dans l'écriture et la musique, contribuant à des spectacles en tant que pianiste.

Encouragé par un certain Samuel Beckett, il publie son premier roman, Sommeil perdu, en 1985, suivi de Les Vaches en 1987, qui explore les dualités de la vie entre mer et montagne. Il écrit alors pour des revues et magazines variés, allant de Playboy à La Vie Catholique.

Dans L’Amoureux malgré lui et Tout doit disparaître, il explore ses expériences personnelles dans le journalisme et la critique musicale. Dans Requiem pour une avant-garde, il critique l'institutionnalisation de la musique contemporaine en France. Son œuvre romanesque vers les thèmes de l'isolement social. Il aime à dépeindre des anti-héros de la classe moyenne, souvent en quête d'ascension sociale. Admirateur de Michel Houellebecq, il s'inscrivait résolument dans le roman réaliste.

Pour son essai sur L'Opérette en France, il obtient le Prix Pelléas en 1998, pour son Voyage en France, publié en 2001, le Prix Médicis. Dans Les Dents de la maire - Souffrances d’un piéton de Paris, il déplorait la gestion de Paris par Anne Hidalgo dans son livre de la ville, préférant ses racines normandes.

Plus récemment, il a publié le roman Dénoncez-vous les uns les autres, chez Fayard en 2022, un Dictionnaire amoureux de la Belle Époque et des Années folles la même année chez Plon, et en février dernier, le roman Le Grand Rafraîchissement, chez Gallimard.

Ses œuvres, souvent teintées d'humour et d'observations sur la société française, ont été traduites dans plus de vingt langues.

Un homme qui assumait ses idées

Situé à droite, l'écrivain ouvertement homosexuel a des vues traditionnelles sur la sexualité, percevant l'hétérosexualité comme la norme. Il a également pris position contre le mariage entre personnes de même sexe, critiquant certains aspects des revendications LGBTQ+.

Il écrivait entre autres pour Marianne, Le Figaro littéraire, tout en maintenant une présence active dans le monde de l'édition en tant que membre du comité de lecture chez Denoël. En 2018, il a présenté sa candidature à l'Académie française, sans succès.

Fait commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres en 2021, il a reçu en 2017 le Grand prix de littérature Henri-Gal de l'Institut de France pour l'ensemble de son œuvre.

Côté musical, Benoît Duteurtre devient conseiller musical lors de la Biennale de Lyon en 1991. En 1993, il devient directeur de la collection Solfèges aux éditions du Seuil, et en 1995, il fonde avec Marcel Landowski l'association Musique nouvelle en liberté, visant à promouvoir les nouveaux compositeurs, association qu'il préside toujours sous la direction de Jean-Claude Casadesus.

En 2004, il collabore avec Jérôme Savary pour la comédie musicale Viva l'Opéra (Comique) ! et en 2008, il adapte l'opérette Véronique d'André Messager, mise en scène par Fanny Ardant au Théâtre du Châtelet. Par ailleurs, Duteurtre est actif dans le domaine des médias, animant des émissions dédiées à l'opérette et la musique légère sur France Musique depuis 1996, Étonnez-moi Benoît, et présentant le Concert du nouvel an à Vienne sur France 2.

Crédits photo : Claude Truong-Ngoc (CC BY-SA 3.0)