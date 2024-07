JO de Paris : un libraire vise une indemnisation pour préjudice

L’accès à Concorde réduit depuis mars, perturbations en début d’été du fait du montage des installations, fermeture de multiples stations de métro et circulation automobile interdite… Les motifs de récriminations ne manquaient pas. Pour Patrick Moynot, directeur de la librairie Smith&Son, les épreuves olympiques ne rimaient pas avec réjouissances.

Si ça fait mal, c’est que ça fait du bien *

« L’impact en termes de circulation, que ce soit pour les piétons, les vélos ou les véhicules motorisés est très important, avec des installations et un dispositif de sécurité qui entravent significativement le fonctionnement des commerces et la vie économique », constate-t-il auprès de ActuaLitté. Car en matière de désagrément, le compte est bon : l’ouverture des JO le 26 juillet, suivie en septembre des Paralympiques, puis la période de démontage, jusqu’à fin 2024… Un fameux podium des perturbations parisiennes à redouter.

En découlent des dispositifs de sécurité qui mèneront la vie dure aux véhicules, ainsi qu’aux piétons, selon les zones – rouges ou grises, dite antiterroriste – sauf à disposer d’un Pass Jeu. Autant d’écueils pour le navire amiral de la librairie basé 248, rue de Rivoli – à une cinquantaine de mètres de la Place de la Concorde, où se dérouleront les épreuves de BMX freestyle, le breaking, le skateboard et le basketball 3×3...

On ne dit pas “Comité olympique” mais “Commission indemnisation”

Spécialisé dans les ouvrages en langue anglaise, Smith&Son compose avec moins de facilité de livraisons que ses confrères. « La librairie est une activité économique fonctionnant à flux tendus. Nous vendons environ 1000 livres par jour, ce qui nécessite d’en faire rentrer à peu près autant pour maintenir le stock », indique-t-il à ActuaLitté. « Nous sommes livrés par nos fournisseurs à raison de 4 à 5 fois par semaine. Compte tenu des contraintes de localisation (zone grise ou rouge) et de l’obligation pour les livreurs de présenter un Pass Jeu, cela risque d’être très compliqué. »

Les autorités sont conscientes du possible préjudice financier : une commission a d’ailleurs vu le jour « pour évaluer les demandes d’indemnisation », nous assure-t-on, avec à sa tête Dominique Laurent, ancienne présidente de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. En poste depuis le 7 juin, « elle a engagé immédiatement ses travaux notamment pour rencontrer les représentants des professions concernées. L’ensemble des administrations concernées lui apporteront leur concours », précise Matignon.

Le nœud gordien tient à ce que la fermeture administrative — et les aides corrélées — ne se justifiera pas pour tous les établissements. Durant la pandémie Covid, la librairie avait profité d’une aide exceptionnelle portée par le Centre national du livre, mais bien qu’ils soient vécus comme une plaie, les JO n’ont rien d’une pandémie.

Affûter les arguments et chiffrer le préjudice

Patrick Moynot n’a donc pas d’alternative : « Bien que désormais indépendante, la librairie Smith & Son a longtemps appartenu au groupe britannique WHSmith dont elle a conservé les réflexes juridiques et la rigueur administrative », poursuit-il. Procédurière, souligneront les mauvaises langues. Le voici donc à partager son temps entre la gestion de ses établissements — le dernier ayant ouvert à Versailles, justement pour échapper au 110 mètres haies à venir — et la constitution, du dossier de demande d’indemnisation.

« Il est préparé avec beaucoup de soin et nous ne manquerons pas de le soumettre dès la fin du démontage des installations à la toute nouvelle commission », sourit-il, mi-figue mi-raisin — ceux de la colère, bien entendu.

Le dirigeant a en effet sollicité l’aide d’un cabinet d’avocats réputé de la place et travaille de concert avec les organisations patronales : « On s’efforce de collecter les dernières informations disponibles afin de présenter une demande solide. Les enjeux financiers ne sont en effet pas négligeables, avec une baisse de l’activité d’environ 20 % sur les 3 dernières semaines (attestée par des compteurs de passage mesurant le trafic entrant dans la librairie), qui risque fort de s’aggraver au fur et à mesure que la cérémonie d’ouverture approche et que les difficultés de fonctionnement se multiplient. »

Les critères d'indemnisation, discipline inattendue des JO

Des subsides que les commerçants n’obtiendront qu’à condition de respecter les critères d’éligibilité que cette commission, montée par le Premier ministre Gabriel Attal fin juin, examinera. Daniel Weizmann, président du Medef Île-de-France, le confirme à ActuaLitté : « Une commission s’est créée pour répertorier toutes les demandes d’indemnisation. Le processus d’indemnisation se fera à posteriori sur la base comparative d’une année sur l’autre. »

La mascotte de JO de Paris 2024 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Pour accéder à la compensation, quatre cases seront à cocher impérativement : d’abord, celui d’un préjudice direct — seul l’établissement directement concerné peut être pris en compte. Ensuite, les dommages doivent être indiscutables — autrement dit, observés sur la stricte période allant du montage au démontage — et, troisièmement, représenter une perte financière significative.

On parle ici d’au moins 25 % de chiffre d’affaires en moins, avec les années 2022 et 2023 pour repère. Enfin, médaille d’or, le préjudice doit être corrélé aux installations et aux restrictions déployées.

Pas de versement avant la rentrée 2025 ?

Un formulaire de saisine sera fourni avant l’ouverture des Jeux et accompagnera le dossier à compléter (dépôt entre septembre et décembre), qui, outre les comptes de 2022 et 2023, comportera une attestation comptable sur les résultats de 2024. Les commerces répondant à ces cas de figure recevront leurs subsides du ministère de l’Intérieur ou des Transports, suivant leur situation.

Mais inutile toutefois de se hâter : la commission n’examinera les documents qu’à partir de janvier 2025 et jusqu’au mois de juin. Selon ses conclusions, les demandes seront alors transmises aux ministères ad hoc. Les sommes ne répondent pour l’heure pas à un barème, mais plutôt une appréciation au cas par cas de la commission — composée de la présidente, d’un représentant de la profession et un membre du ministère.

Crédits photo : Smith&Son

* devise shadok(e ?)