La Fondation Hachette finance 8 nouveaux projets pour la lecture

Sur les 177 dossiers déposés lors de l’appel à projets, une première sélection a été effectuée par l’équipe de la Fondation. Les dossiers retenus ont ensuite été examinés par un comité interne composé de salariés du Groupe, qui a également auditionné certains porteurs de projets avant de les soumettre au comité exécutif de la Fondation Hachette pour la lecture.

Les huit projets retenus incarnent les divers engagements de la Fondation en faveur de la promotion de la lecture, de l’écriture et de la langue française, en particulier auprès des jeunes et des publics éloignés de la lecture. L'objectif affiché est d’intervenir sur tous les territoires où les besoins sont importants, en adoptant une approche préventive et en luttant contre l’illettrisme.

Huit projets pour l'écriture et la lecture

En 2024, les huit structures soutenues sont :

L’Afev - Association de la Fondation Étudiante pour la Ville : pour proposer un accompagnement vers la lecture à 600 enfants de Grande Section et de CP en difficulté avec l’oral et l’écrit, grâce au mentorat d’un étudiant bénévole, afin de développer leur langage et leur goût pour la lecture.

apiDV : pour permettre à des étudiants déficients visuels d’accéder à la bibliographie nécessaire pour leurs études supérieures via un service de transcription/adaptation d’ouvrages complexes en divers formats (numérique, braille, audio, thermogonflé...).

ATIA : pour équiper 40 classes de maternelle à Madagascar de bibliothèques et organiser des ateliers de lecture pour des élèves en difficulté d’apprentissage à l’école primaire, afin de prévenir le décrochage scolaire.

Droit à l'école : dont le programme « l’École des Sans École » (Paris) permet à des jeunes mineurs non accompagnés exilés, âgés de 15 à 17 ans, de suivre des cours hebdomadaires de français jusqu’à leur intégration dans un lycée de la République.

La Fondation Apprentis d'Auteuil : pour la création de bibliothèques à Mayotte et l’organisation d’ateliers d’écriture pour des jeunes éloignés du livre au sein de 10 établissements.

L'École à l'Hôpital : pour dispenser des cours individuels et gratuits au chevet de jeunes élèves hospitalisés dans 40 structures hospitalières en Île-de-France, assurant ainsi le suivi de leur scolarité et facilitant leur réintégration scolaire.

Mots & Merveilles : pour lutter contre l’illettrisme dans les Hauts-de-France en équipant 5 nouveaux sites en ressources pédagogiques, offrant des cours individuels et collectifs de français à 150 adultes, les aidant ainsi à se réconcilier avec l’écriture et la lecture.

PLAY International : pour déployer le projet « Courir Lire ApPrendre à Écrire » (CLAPE) au Sénégal, proposant des kits et jeux pédagogiques sportifs afin que des élèves en situation de vulnérabilité, de la grande section de maternelle jusqu’en CE2, acquièrent des savoirs fondamentaux.

