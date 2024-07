Les Français toujours plus accros aux achats sur internet

La Fédération e-commerce et vente à distance propose comme chaque année les Chiffres clés de la vente en ligne en France, dans son édition 2024. Et le secteur continue sa progression : l’an passé, 39,4 millions de Français qui ont effectué des achats en ligne, soit une augmentation de 500.000 personnes en un an. Ces cyberacheteurs ont passé en moyenne 60 commandes au cours de l’année, témoignant d’une adoption massive de ce mode de consommation.

Une habitude plus qu'ancrée

L’impact du commerce en ligne sur le quotidien est largement plébiscité, avec 88 % des utilisateurs qui le jugent positif. Les avantages sont nombreux : gain de temps, optimisation des achats, et accès à une variété de produits pour les habitants éloignés des grands centres urbains. La satisfaction est au rendez-vous, puisque 93 % des acheteurs se déclarent satisfaits de leurs expériences d’achat en ligne.

Le marché du e-commerce français ne cesse de s’étendre, comptabilisant 152 000 sites marchands en 2023. Ce secteur en pleine croissance représente désormais 213 000 emplois, avec 38 % des sites ayant augmenté leurs effectifs cette année.

Le succès du e-commerce français dépasse les frontières. 65 % des e-commerçants hexagonaux vendent à l’international, soit une progression de 3 points par rapport à 2022. Les perspectives sont prometteuses, avec 69 % des acteurs qui anticipent une augmentation de leurs ventes à l’étranger dans les deux prochaines années.

Sur la scène européenne, la France se positionne comme le deuxième plus grand marché e-commerce, derrière le Royaume-Uni (480 milliards d’euros) et devant l’Allemagne (93,6 milliards d’euros). Ces chiffres témoignent de la vitalité et du potentiel du secteur dans l’Hexagone.

Mais comment achètent les Français ?

Les cyberacheteurs français se distinguent par leur conscience écologique et sociale. Une grande majorité (79 %) privilégie les produits Made in France, tandis que 72 % optent pour des articles respectueux de l’environnement et de l’éthique. La seconde main gagne également du terrain, avec 45 % des acheteurs ayant acquis au moins un produit d’occasion au cours de l’année écoulée.

Ils sont 31 % à faire leurs courses entre 1 fois par semaine et 2 à 3 fois par mois et globalement, ont réalisé 60 achats en ligne sur l’année avec 4055 € dépensés sur 12 mois. Le panier moyen a également augmenté, désormais porté à 68 €, soit 5,4 % de plus qu’en 2022.

En outre, 35 % des acheteurs se focalisent sur les produits culturels (livres, CD, etc.) en version physique et 25 % sur les services en ligne (musique, livres ou vidéo, incluant le streaming). Notons que les produits ou services issus de l’économie circulaire (reconditionnés, occasion, invendus, recyclés…) sont plébiscités : 65 % des répondants privilégient ce type d’offre quand c’est possible. Et 62 % estiment que ces mêmes offres ont contribué à « faciliter leur accès ».

L’occasion est donc bonne et pour les fêtes de fin d’année, ils sont 37 % à avoir envisagé l’achat de produits de seconde main pour réaliser leurs cadeaux. Dans les faits, les cadeaux furent composés « en grande partie » de cette seconde main, répondent 38 % des personnes et « en totalité », assurent 19 %. Et de citer Label Emmaüs comme le site le plus attractif en la matière. La Fevad ajoute que 45 % des cyberclients se sont procuré un produit de seconde main au cours des 12 derniers mois.

Le document est disponible en intégralité ci-dessous :

Crédits photo : Preis_King CC 0