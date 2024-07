Leïla Slimani, co-autrice de la cérémonie d'ouverture des JO 2024

10.500 athlètes navigueront sur la Seine à bord des bateaux de leurs pays, le long d'un parcours de 6 kilomètres que suivront 300.000 spectateurs sur place, et des centaines de millions d'autres à distance. Une première dans l'histoire des jeux, qui ont pour habitude de s'ouvrir dans un stade de la ville hôte.

Ce mardi 16 juillet, le comité Paris 2024, mené par son directeur artistique, le metteur en scène Thomas Jolly, a dévoilé le nom des 4 auteurs qui l'avaient aidé à construire un récit autour de cet événement peu commun.

Ce dernier annonce dans un communiqué une équipe « mixte, pluridisciplinaire, audacieuse, [...] à l’origine du récit fondateur de cette cérémonie qu’on a hâte de vous faire découvrir, le 26 juillet, sur la Seine ».

Au sein de ce petit groupe, donc, Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 pour Chanson douce. L'autrice œuvre déjà pour faire rayonner la langue française depuis qu'elle a été nommée par Emmanuel Macron pour être sa « représentante personnelle pour la francophonie ». La romancière a été appelée par Thomas Jolly pour cette nouvelle mission, alors qu'elle se trouvait au fin fond de l'Atlas, en train d'écrire son troisième roman, raconte-t-elle au Monde.

Avant d'ajouter : « C’était un très grand honneur qu’on me demande mon avis sur cette France qui m’accueille. J’ajoute que je suis aussi une romancière de la sensualité, et il y a un érotisme qui me touche dans le corps des athlètes. Je sais enfin que l’effort sportif est une possibilité d’émancipation, par-delà les nationalités. » L'écrivaine confie par ailleurs qu'elle a dit oui à la proposition sans trop avoir à réfléchir.

Autre grand nom qui s'est attelé à l'écriture du récit de la cérémonie : Patrick Boucheron, historien et professeur au Collège de France depuis 2015. Il est notamment l’auteur de l’Histoire mondiale de la France (Seuil, 2017), ouvrage qui résonne particulièrement avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.

« Parler du monde à la France et parler de la France au monde »

Ce dernier explique avoir pris la tâche avec une casquette d’auteur, plutôt que d’historien : « Passer conseiller historique aurait été devenir le gardien du passé – je suis un historien amoureux du présent. Auteur m’allait mieux et l’idée-force du projet me plaisait : ne pas seulement représenter ce que fut hier, mais ouvrir à des promesses, produire des imaginaires (notamment sociaux), faire voir ce qui était resté invisible… »

Damien Gabriac, troisième auteur de la cérémonie, est un acteur, metteur en scène et auteur dramatique, il a l’habitude de travailler au théâtre avec Thomas Jolly et l’accompagne ici pour un spectacle d’une ampleur jusqu’alors inégalée.

Fanny Herrero, enfin, est scénariste, elle est notamment connue pour son travail sur la série Dix pour cent. Elle a un lien particulier avec le sport, puisque son père, Daniel Herrero, est une des légendes du rugby français des années 60 et 70 — il s’est d’ailleurs depuis reconverti en auteur — et qu’elle a elle-même joué au volleyball à haut niveau.

« Mon premier réflexe, c’était que cette mission était trop grande et trop belle pour moi. J’ai eu peur. Et puis je me suis dit que c’était une aventure unique dans la vie d’une personne », explique-t-elle.

Tous ces auteurs promettent une cérémonie « drôle et loin des clichés » : « Nous nous jouons de l’image que les Français peuvent avoir dans le monde. Par exemple, celle de personnes très sûres d’elles. Nous ne voulions surtout pas d’esprit de sérieux dans cette cérémonie. Il y a beaucoup d’humour, du moins je l’espère, dans notre spectacle », avance Leïla Slimani.

L’objectif demeurant celui de mettre en avant la France et ses valeurs sans tomber dans une dramaturgie trop lourde, et d’être cosmopolite sans occulter que c’est avant tout la France qui est à l’honneur : « Parler du monde à la France et parler de la France au monde », résume Patrick Boucheron.

crédit photo : Heike Huslage-Koch CC BY SA 4.0