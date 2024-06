“Le livre sur les comptoirs d’une librairie est né d’un fragment d’idée"

elles sont ensemble ébouriffées, prises d’une hilarité incontrôlable qui tord leurs côtes et plie leur tronc ; elles cherchent leur souffle, ignorent laquelle, la première, embrase la seconde, mais du fou rire surgit autre chose, elles sont bientôt corps à corps, deux amies gourmandes qui fondent à pleine bouche sur la bouche de l’autre, enchevêtrées comme deux tiges jumelles Peau-de-Sang, p.191

Au retour de la tournée française du mois de mai, j’ai retrouvé à la Sauvagine des oiseaux en parades dans tous les recoins de la cour. Amoureux occupés à se fonder des nids, ils volent sans repos, d’un bout à l’autre des jardins et du grand champ qui les borde, ils vont d’arbre en arbre dans le boisé, se baignent au ruisseau qui a retrouvé son débit.

C’est une histoire de brindilles et de mamours, de gros vers juteux, de pépiements charnels. Les freux, cardinaux, grands pics, merles et tourterelles, les passereaux et les perdrix, les aigles, faucons et urubus sont occupés de la même manière : ils mettent en place l’été pour que la vie soit aussi nourricière que possible. Ils préparent la prochaine saison avec une ardeur déconcertante.

Crédits photo © Audrée Wilhelmy

Mes observations ornithologiques sont le miroir de l’effervescence que j’ai observée dans les dernières semaines, de l’autre côté de l’Atlantique. Je sais depuis longtemps que la rentrée littéraire française est un événement important de l’année culturelle, mais je n’avais jamais saisi l’ampleur du travail et de l’énergie investie par les éditeurs, les équipes médiatiques, les distributeurs, journalistes, libraires.

Ce moment de trépidation traverse toute la chaîne du livre, les nids se bâtissent bien en amont de la parution des œuvres, il faut trouver l’endroit le mieux adapté à l’espèce de chaque maison, et rassembler les bonnes branches pour porter chaque œuf, chaque œuvre à maturité.

Au printemps de la rentrée littéraire

Dans les dernières semaines, j’ai eu l’opportunité de vivre ce moment frénétique. J’en sors émerveillée. Pendant les 10 jours que j’ai passés en France en mai, j’ai échangé avec plus de 225 libraires. L’équipe du Tripode en a rencontré 300 autres depuis mon retour.

J’aurais aimé être de tous les instants et participer aux déjeuners de Marseille, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse en plus de ceux auxquels j’ai eu la joie de me joindre (c’est l’inconvénient d’habiter outre-Atlantique, il faut faire des choix douloureux).

Le grand voyage d’un livre commence ainsi, dans les mains des passeuses et passeurs qui porteront le rêve à destination. C’est un cycle formidable, qui rappelle celui des pruniers de ma cour. Quand, en septembre, on croque dans le fruit, on oublie que tout cela provient d’une semence minuscule, plantée 7, 8 ans plus tôt, comme le livre sur les comptoirs d’une librairie est né d’un fragment d’idée, même pas une phrase encore, juste une intuition.

Crédits photo © Audrée Wilhelmy

Le fruit qui résulte de la lente croissance de l’arbre n’a plus rien à voir avec cette graine qui tenait dans le creux de la paume. Elle a pris des années à changer de formes, est devenue autre tant de fois que s’est opérée une transmutation presque alchimique. Ainsi le livre sur les tablettes n’appartient plus à son auteur, plus vraiment à l’éditeur qui a achevé l’essentiel de son travail : il est désormais à déguster tout simplement, et sans les libraires qui en permettent la circulation, il restera dans les boîtes en carton des hangars.

Pour cela, je veux saluer les libraires que j’ai rencontrés, et ceux que j’ai manqués aussi. Vous n’imaginez pas la joie renversante de parler de mon travail avec vous. Le vertige dans mon ventre, la gratitude qui me chavire le cœur, la fébrilité euphorique de savoir Peau-de-Sang entre vos mains attentives. L’automne ne sera une fête qu’en votre compagnie.

En attendant le 22 août, je retourne de mon côté la terre des jardins, je redonne à mon terrain ses humeurs d’été, j’ouvre toutes les fenêtres de la vieille maison pour que les vents y battent les derniers relents de l’hiver. Mais c’est en moi que le nordet souffle vraiment.

L’été sera un temps d’épuration et de répit. Fin août — au moment où le potager commencera enfin à offrir ses trésors —, je vous retrouverai en France. Le jardin nourrira d’autres personnes que moi, qui dévorerai les pêches blanches de la Provence et les fruits littéraires de vos étals. Je compte déjà les jours qui me séparent de mon retour parmi vous.

Crédits photo © Audrée Wilhelmy

Crédits photo © Audrée Wilhelmy

DOSSIER - Carnet de bord d'Audrée Wilhelmy