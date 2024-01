Pas de visa, pas de chocolat

De son haleine brûlante, elle nous accueille en ouvrant les bras. Samarcande !

Des arbres donnent de l’ombre sur les terrasses et les rues, les mosquées sont innombrables et toujours accompagnées de fontaines dans lesquelles les enfants s’éclaboussent.

L’air savant, des étudiants se dirigent vers la grande madrasa centrale. Nous y jetons un regard discret : une brise agite les feuilles des arbres, la cour intérieure est ombragée et parsemée de petites fontaines auxquelles on peut s’abreuver. Quelle atmosphère ! En face, la mosquée, grandiose, est toujours ouverte. Son toit en gousse d’ail est une mosaïque bleue qui pointe vers le ciel. Tout est mosaïque, d’ailleurs, et pierres fraîches sculptées de bas-reliefs.

Comme à notre habitude, nous réparons les vélos et nous reposons ici et là dans les parcs arborés, le temps est à la flânerie.

Après trois belles journées et autant de belles soirées sous les étoiles de Samarcande, nous partons pour Tachkent.

Nous y avons rendez-vous dans une librairie.

Aussi nous voulons en avoir le cœur net : pourrons-nous, oui ou non, demander un visa pour la Chine, même si nous ne sommes pas résident.e.s ouzbèkes ?

Quand nous entrons dans la capitale, il fait 48 degrés. En nage, nous nous glissons dans une petite auberge où il y a une cuisine à disposition. Le tenancier est un Ouzbek de la diaspora russe : il ne parle pas la langue de la capitale où il est né… et les premiers jours il est impossible de lui décrocher un sourire.

Dans les grandes allées aux allures de côte d’Azur nous pédalons, entre les buildings de verre et immeubles de marbre nous nous questionnons. Pour aller en Mongolie, nous avons deux possibilités : passer par la Chine, ou par la Russie. On ne peut pas rêver mieux !

Nous avons en poche un courriel où il est indiqué que « Oui, vous pouvez demander un visa de tourisme pour la Chine en Ouzbékistan en tant que non-résident.es ». Malgré cela, nous n’osons pas espérer.

Un peu d’attente à l’ambassade chinoise, puis une dame habillée de blanc nous assied derrière la vitre. Raison de votre venue ? Non, impossible. Vous ne pourrez pas demander de visa pour la Chine en tant que non-résident.e.s d’Asie Centrale. C’est la règle.

Nous sortons penauds.

On ne peut s’empêcher d’être déçus.

Peut-être le visa russe… à Bishkek ? Rien n’est certain, parfois on a l’impression d’être dans une impasse, mais nous refusons de renoncer pour le moment. Nous pousserons les portes qu’on peut ouvrir et tenterons le coup partout où il est possible d’entrer.

Avant de partir vers le climat plus frais des régions montagneuses du Kirghizistan, nous passons par la librairie, rendez-vous que nous attendons depuis longtemps.

Nous arrivons devant la vitrine moderne et pimpante, déposons nos vélos. On entre, frais et enthousiastes, les questions prêtes à jaillir de nos lèvres impatientes. Tant de choses à nous dire ! Nous tendons la main à l’homme qui se tient là. Hell…o.

Silence. Il nous tend son portable où l’on peut lire en anglais : Je ne parle pas anglais !

Nous comprenons alors que nos conversations par messages écrits passaient par le traducteur ! Et il a oublié de nous le dire. Il semble surpris de notre surprise et retourne à son écran. Il ne le quitte plus que pour lever le nez avec un regard gêné vers son ordinateur. Mais pourquoi nous a-t-il rien dit ? Que s’est-il passé ?

Penauds nous sommes, encore une fois. Nous faisons un tour. C’est propre, très propre même. Les livres sont en russes et les étagères sont chargées de classiques que nous reconnaissons. Quelques albums Disney, et là des romans jeunes adultes dont nous identifions les couvertures. Ici, des livres en anglais. Michelle Obama … J.K. Rowling, Harper Lee.

Et puis, on n’y tient plus. Non ! C’est trop ! On ne peut pas le cacher : nous sommes effroyablement déçu.es ! Le libraire semble le remarquer. Il nous accompagne à la porte, et dans un sursaut, il nous tend un exemplaire du Château Blanc d’Orhan Pamuk. Accompagné de deux aimants-souvenirs à accrocher sur le frigo.

C’est la première fois que cela arrive, et nous voyons poindre le nez d’un gros problème : va-t-on pouvoir trouver des libraires parlants anglais (ou français) ? Comment trouver de l’aide pour la traduction ?

Pour mieux nous y prendre, il faudrait que dans chaque ville nous fassions du porte à porte de librairies. Oui, cela pourrait être une partie de plaisir. Mais comment se loger dans chaque ville assez longtemps sans trouer nos poches ? Dilemme. Nous verrons. Nous serrerons les coudes et serons efficaces, nous dépenserons sans compter et tenterons de tenir jusqu’à la fin.

Parfois, dans le voyage, il faut se laisser porter et espérer que le vent amènera de bonnes nouvelles.

À bientôt, dans quelques coups de pédales !

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

DOSSIER - À vélo, entre les lignes : visiter des librairies, de Paris à Oulan Bator