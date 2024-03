entre chère enfant, entre et ne fais pas attention aux plumes, aux crânes empilés, au brouillon des draps, entre ; au plafond les chairs faisandent, les agrainées tissent les toiles qui serviront à panser les plaies, dans les jarres de verre clair des baies fermentent, des cochenilles attendent leur tour au mortier, les fleurs sèches ressemblent à des cafards, près du fuseau des paniers débordent de cocons de soie à filer, de laine à carder ; entre, je connais tout ce que tu as à découvrir (p.74)

J’habite une maison vieille qui embrasse les formes de mon corps, qui sied à mon imaginaire comme un vêtement sur mesure, rustre, mais ourlé à la main. Palais de mémoire, cabinet de curiosités, les pièces y sont nombreuses et toutes destinées à l’écriture et à l’art. Mon amoureux occupe son territoire et je protège jalousement le mien : j’ai choisi d’habiter seule, de ne pas faire d’autres enfants que mes œuvres, je voulais laisser toute la place de ma maison à l’écriture et aux matières tangibles qui me la rappellent. Là, dans la campagne élisabéthaine, entre Montréal et Trois-Rivières, entre le fleuve et le piémont des Laurentides, je me suis construit un territoire frontalier, au seuil du réel et du rêve.

J’en plante le décor, et je le soigne pour vous, car c’est dans cet ici que je vous convie, que je vous accueillerai en attendant la parution de Peau-de-Sang au Tripode, en septembre prochain. Cette « chronique d’une attente » que l’on m’offre est encore un territoire vierge, un espace à peupler de ce qui fait la littérature, des gestes qui en permettent l’avènement, de ce qui construit des ponts assez longs pour franchir l’océan.

Entrez, comme les hommes et les jeunes filles entrent chez Peau-de-Sang. Mon imaginaire est assez grand pour vous accueillir toutes et tous, et ma maison a le ventre extensible. Elle s’appelle Sauvagine, c’est une bête étrange, un espace impossible, qui n’appartient à aucune époque et à tous les temps à la fois. Ma maison, ma « Belle Vieille », emprunte en cela l’espace du conte, celui qui ne peut s’ouvrir qu’avec une formule magique « il était une fois… » ; « il était une maison-phare au milieu des champs ».

Chez moi, il n’y a rien à la ronde que les chevaux de la voisine et des jardins de neige à n’en plus finir, une grange qui tombe, deux chiens cerbères, des boutures d’arbres fruitiers qui percent lentement les dernières glaces de l’hiver, une promesse de jardin, un ruisseau qui coule comme un torrent à la fonte des neiges.

Fabriquée en bois équarri par des colons qui se cherchaient une terre, voilà plus de 225 ans de cela – alors qu’il n’y avait que de la forêt épaisse et de la mouche noire pour vous dévorer la peau –, cette maison est une équation improbable: la somme de tous les gestes qui en ont permis l’avènement et le maintien, d’un âge à l’autre depuis des siècles. 225 ans, c’est une maison-bébée, en France, un petit morceau de nouveauté, mais au Québec, il ne reste plus beaucoup de demeure de cet âge, et particulièrement des maisons paysannes, perdues dans les terres, malmenées par le temps, mais soignée et resoignée par leurs habitants. J’aime ces lieux qui gardent la mémoire de personnes mortes voilà des siècles. Combien sont nées dans cette maison, y ont poussé leur dernier soupir? Combien de joie, de peine, d’amour, de deuil ses murs ont-ils accueillis?

La Sauvagine est un roman qui se passe d’écriture.

Cabinet de curiosités qui emprunte à la Renaissance ses créatures incongrues, ses collections de crânes, de mousses, d’os de poissons, de pigments ; au XVIIIe sa charpente et la plupart de ses meubles ; au XIXe ses machines – ces monstres à imprimer dont je vous reparlerai – et ses fenêtres à double châssis ; au XXe sa lumière électrique et son lent respire de calorifères ; au XXIe des technologies qui la font chanter dans toutes les langues de la planète: elle tient sur une page et porte pourtant en elle toutes les histoires du monde.

Nous y voilà maintenant ensemble, vous, moi, dans cette chaumière tout au bout du rang, c’est la demeure de Peau-de-Sang et c’est la mienne, désormais un peu la vôtre aussi. Elle prend la forme qu’on choisit de lui donner, maison-miroir de tous les possibles. Entrez, posez votre bagage. Des figures dorment dans l’ombre qui attendent d’être révélées, des femmes chuchotent des savoirs d’antan, les fils dansent sur le métier à tisser, j’ai chauffé l’âtre pour vous, le thé est chaud dans la bouilloire, de la lavande pend au plafond. Nous avons des mois pour apprendre à nous connaître avant que l’histoire européenne de Peau-de-Sang se déploie enfin.

