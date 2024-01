Son texte est ici reproduit en intégralité, avec son aimable autorisation. Qu'il en soit remercié.

Le Printemps des idiots

Je n’aime pas, vraiment pas, ce qu’écrit, parfois entre les lignes, Sylvain Tesson. Et j’aime encore moins ce qu’il peut dire ouvertement quand on lui tend complaisamment un micro. Quant au Printemps des poètes, il me laisse de glace. J’ai bien compris que les marraines et parrains de l’événement étaient avant tout choisis pour leur aura médiatique.

À LIRE - “Icône réactionnaire” : au Printemps des poètes, Sylvain Tesson dérange

Jusqu’alors c’étaient généralement des actrices et des acteurs, entretenant parfois un lien spécifique avec la poésie (Denis Podalydès, Dominique Blanc… Denis Lavant, Jacques Bonnaffé…). Cette année, pour changer, les organisateurs ont tiré de leur chapeau un écrivain à la gueule cassée, communément qualifié de voyageur et outrageusement réactionnaire.

En termes de communication et de relations presse, la stratégie s’avère plutôt payante (un Houellebecq aurait sans doute donné des résultats analogues).

De nombreux poètes, dont le grand public ignore bien évidemment l’existence, se sont ligués pour signer une tribune anti-Tesson, ce qui a permis aux médias de droite et d’extrême droite de voler au secours de leur héros, n’hésitant pas à traiter ses contempteurs de cafards ou de médiocres. Charles Pennequin, pour qui j’ai de l’amitié et dont j’apprécie le travail, pense que cette tribune permet de se compter, et regrette que certains poètes — dont je suis — ne l’aient pas signée.

À LIRE - Défense ou apologie politique de Sylvain Tesson ?

Non, je ne l’ai pas signée, car je ne souhaite pas que l’on me compte. Car, d’une certaine façon je ne compte pas. Car, au fond de moi, je pense que les poètes sont des idiots qui ne comptent pas. Il faut être un idiot majuscule pour écrire de la poésie et renoncer ainsi à devenir une marchandise.

Moi, en tout cas, je suis un authentique idiot.

Et plutôt que de signer une pétition, peut-être devrions-nous organiser une contre-manifestation : UN PRINTEMPS DES IDIOTS, qui rassemblerait tous ceux qui cherchent encore à faire bouger les lignes, tandis que d’autres entretiennent les lieux communs et confortent les poètes du dimanche dans leurs certitudes.

Ndlr : La directrice artistique, Sophie Nauleau, n'a toujours pas répondu aux demandes de réaction de ActuaLitté. Sylvain Tesson, de son côté, n'a toujours pas commenté la levée de boucliers collective.

Patrick Varetz est né en 1958 à Marles-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, où, selon une légende qu’il a lui-même contribué à entretenir, il aurait passé sa première nuit dans un carton à chaussures (pointure 41). L’essentiel de son travail, à ce jour six romans et deux recueils de mille poèmes, est publié aux éditions P.O.L. Ila publié son dernier roman, Le Canevas sans visage chez Cours toujours en octobre 2023.

Crédits photo : Hugo Ball s’apprêtant à crier et éructer son poème Karawane, au Cabaret Voltaire de Zurich, en 1916, habillé dans un costume cubiste, lors d’une légendaire soirée Dada. domaine public