Damasio : “L’époque a furieusement besoin d'entendre la voix des voltes

Alain Damasio est né à Lyon en 1969 et s'est imposé comme une figure majeure de la littérature de l'imaginaire depuis la publication de son deuxième roman, La Horde du Contrevent, en 2004, qui a remporté le Grand Prix de l'Imaginaire. Il explique son goût pour les récits polyphoniques et son travail sur la langue par un désir profond d'incarner plusieurs corps et de se laisser habiter par eux.

En 2007, son premier roman, La Zone du Dehors, a été réédité par La Volte, suivi d'un recueil de nouvelles intitulé Aucun souvenir assez solide. En 2019, il publie Les Furtifs, qui rassemble ses préoccupations politiques, son inventivité langagière et ses innovations typographiques.

En 2024, il publie Vallée du silicium, un recueil de chroniques et de réflexions inspirées de son immersion dans la Silicon Valley. Acclamé par la critique et le public, Alain Damasio construit une œuvre unique et rare dans le paysage des littératures de l'imaginaire.

Voici ce que l'on présenterait comme une note d'intention, pour dévoiler sa carte blanche.

« Au moment où les voix palestiniennes ont été férocement tues en France face à l’insoutenable massacre perpétré par Israël de la bande de Gaza, inviter Karim Kattan a été ma première évidence : une question d’honneur, de probité politique.

Cette carte blanche, je l’ai rêvée ensuite électrique et éclectique, à 380 volts, les doigts dans la prise de terre. Concerts, lectures croisées, conversations sages et écoutes sauvages, avec pour horizon ce salto vagabond qui arrache la révolte à son ré dissonant pour nous livrer la joie âpre de qui propose des mondes pour réponse à l’immonde. Écrire pour offrir du possible au réel, parler pour mieux respirer entre les salves, tenir debout dans l’arène des droites dures pour cesser de leur laisser la place.

2024 marque pour moi un double anniversaire collectif. Les 20 ans de La Volte justement, « ma » maison d’édition, celle surtout de Léo Henry, Sabrina Calvo ou luvan, entre autres, figures majeures du collectif Zanzibar et écrivaines exceptionnelles dont je suis ravi de faire entendre les puissances imaginaires et stylistiques.

Les dix ans de Phaune Radio, la radio du vivant et des sons inouïs, fondée et portée par Floriane Pochon — bien avant que le vivant devienne une rengaine récupérée par ceux qui le détruisent — dont je veux faire entendre les créations radiophoniques, l’excellence constante et la probité à peine croyable sur une décade d’exigence.

Fabrice Capizzano, hors des cercles éclairés, n’a pas encore la notoriété que son écriture de feu vif et de fougue, sculptée à la gouge dans des blocs d’émotions brutes, mérite : raison de plus pour le faire découvrir ici par l’échange et par la voix, à fleur de texte.

Vinciane Despret n’a plus à être présentée. Sa philosophie du vivant est un guide pour nos quêtes de tissage. On la découvrira pour cette Comédie du Livre – 10 jours en mai en chair et en film, les mots portés par les sons de Floriane Pochon.

Palo Alto, groupe d’électro expérimental, sera le point d’orgue d’une carte rouge où je donnerai libre cours à mes propres textes, dans une émeute littéraire incalme.

Puissent ces quelques moments forts et fous laisser entendre la voix des voltes dont l’époque a, je crois, furieusement besoin. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Comédie du livre 2024 : Damasio Imaginaire et Littératures