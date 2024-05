Un nouveau souffle pour le livre-disque Libertad, hommage à Astor Piazzolla ?

Chers amis, abonnés, auditeurs, lecteurs,

Chers libraires, disquaires, journalistes et chroniqueurs,

Chers collègues et confrères,

Très cher public,

Vous êtes malheureusement très nombreux à nous demander des nouvelles concernant la commercialisation et la disponibilité de notre dernière publication « LIBERTAD – Astor Piazzolla, l’étonnant voyage d’un homme libre », livre disque initialement publié en décembre 2020 aux éditions Parole pour célébrer le centenaire de la naissance du célèbre compositeur argentin.

Aussi, après de très longs mois d’attente, enlisés dans d’insoutenables procédures administratives et juridiques, nous vous informons officiellement par ces quelques lignes qu’à compter de ce jour notre ouvrage ne sera plus commercialisé dans les circuits de vente traditionnels.

En effet, depuis quasiment deux ans, malgré les clauses légales en vigueur relatives au secteur de l’édition d’une part, et au contrat de cession préalablement signé auprès des éditions Parole d’autre part, nos relations auteurs/éditeur se sont peu à peu détériorées principalement en raison de l’inexistence d’une commercialisation suivie de notre titre, de l’absence de diffusion, du défaut de distribution de notre ouvrage et par conséquent de l'immobilisation sporadique puis permanente des stocks.

La situation ne pouvait plus perdurer. Nous vous devions cependant des explications car nombreux d’entre vous nous ont écrit pour nous spécifier qu’il était impossible de commander notre publication, ce qui était effectivement le cas. Malheureusement, nous n’avions aucun pouvoir sur une situation éditoriale devenue incontrôlable et ce, à notre insu.

Publier un tel ouvrage en hommage à Astor Piazzolla était une réelle chance, un défi gigantesque que nous avons relevé avec passion et exaltation. C’est donc à la fois extrêmement déçus mais également soulagés et apaisés, que nous venons enfin - par la rupture de notre contrat d’édition et le solde du stock restant - de reprendre le contrôle de l’intégralité de nos droits sur cette œuvre colossale pour laquelle nous nous sommes investis sans compter, fruit de nombreuses années de recherches et de travail.

Bien sûr, nous pourrions ici invoquer les dieux qui s’acharnent jour après jour sur un secteur culturel toujours plus affaibli, voire à l’agonie malgré certaines apparences, fustiger un contexte social très instable tant au niveau national, européen que mondial…

Nous dirons plutôt que ce projet n’a pas éclos au meilleur moment, ce qui nous laisse quand même l’espoir d’une prochaine renaissance, celle d’un phœnix piazzollien, portant encore et toujours, plus loin et plus fort, les valeurs essentielles de l’art et de la culture.

C’est en tout cas tout ce que nous souhaitons pour que l’œuvre de l’immense Astor Piazzolla puisse être toujours plus diffusée et appréciée, pour que l’histoire de cet homme hors du commun puisse être connue de tous, pour qu’Astor Piazzolla reste à jamais un exemple de ténacité, d’audace, de persévérance, d’authenticité, dans un monde où nous perdons trop souvent nos repères et où la diffusion des plus belles valeurs humaines reste un devoir car il nous appartient au minimum de garantir à nos enfants le droit de rêver un monde meilleur.

Ouvrage salué par la presse nationale et internationale pour sa forme atypique, par Radio France et FIP, ainsi que par de très nombreuses radios françaises et étrangères, Prix Coup de Cœur de la prestigieuse Académie Charles Cros en 2021, le projet LIBERTAD a par ailleurs bénéficié des auspices de la Fondation Internationale Astor Piazzolla de Buenos Aires ainsi que de la famille du compositeur pour son caractère unique et son apport historique.

Bien que plusieurs pistes soient pour l’heure à l’étude, nous restons à votre disposition et à l’écoute de toutes suggestions qui pourraient nous mener vers un nouvel éditeur enthousiaste ou vers un agent littéraire désireux de nous soutenir devant cette nouvelle page qui s’ouvre et sur laquelle tout reste à écrire, celle d’une nouvelle vie pour LIBERTAD, sous une autre forme mais toujours aussi captivante !

« Le réel quelquefois désaltère l'espérance. C'est pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit ». René CHAR

À très bientôt.

Musicalement.

Marielle Gars, Pianiste, Sébastien Authemayou, Bandonéoniste,