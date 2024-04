Glorieuse et cruelle : Tisser la langue des contes

Je dénoue ma chemise, je remonte la chevelure qui me noie le cou, étire le menton, effleure mes lèvres, mes clavicules, puis je me tourne vers l’âtre, je verse l’eau bouillante dans l’auge qui sert parfois à l’apprêt des fourrures, parfois au bain du corps ; j’avance à la fenêtre : de l’autre côté des carreaux, le sol, resté tardivement boueux, est brun et mat comme le ciel : rien n’éclaire la rue sinon moi — souveraine, béante — qui dévoile sous ma chemise froissée la toile claire de mon corset (p.18)

Mon premier vertige, en ce qui a trait à la beauté, a été Peau d’Âne. J’y ai ressenti pour la première fois la tension perpétuelle qui lie la plus grande des splendeurs et toutes les violences nécessaires pour la faire advenir. Évidemment, cette intuition est née d’abord des robes couleur de lune, de soleil et de temps, que le père incestueux exige pour conquérir sa fille. Mais par-dessus tout, j’ai vécu cette fulgurance grâce à la langue sublime utilisée pour conter l’histoire. Cette langue était une gloire et une cruauté à la fois, car je ne la comprenais pas, mais je l’éprouvais dans toutes les fibres de mon corps enfant.

Il faut imaginer la scène, j’ai quatre, cinq ans, je suis sise devant un livre que mes parents cachent tout en haut de la bibliothèque. Ce n’est pas un album comme les autres, je n’ai pas le droit de le manipuler seule, c’est le livre des histoires du soir ; il est précieux, inaccessible, le titre est imprimé en lettres d’or sur un cuir qui en a vu d’autres. Un grimoire. De page en page, une princesse surgit dans des atours indescriptibles, ma mère, mon père me lisent le texte, ils disent des mots dont j’ignore tous les sens. J’entends une formule magique, la vraie langue des contes, et je sens ces robes inouïes grâce à la poésie de paroles impénétrables.

L’empyrée n’est pas d’un plus beau bleu lorsqu’il est ceint de nuages d’or, que cette belle robe lorsqu’elle fut étalée. (Perrault, Peau d’âne)

Rien ne ressemble à ce langage, et rien ne ressemble à cette robe. La beauté jaillit des deux en même temps. Elle naît, par-dessus tout, de l’immersion dans cette langue ensorcelée qui me fait violence.

L’impétuosité du sentiment qu’il éprouva dans ce moment l’aurait porté à enfoncer la porte, sans le respect que lui inspira cette ravissante personne. (Perrault, Peau d’âne)

La tension entre le sublime et l’interdit m’a frappée si tôt dans ma vie, et de manière si vive que je n’en suis jamais sortie. C’est le noyau de tout ce que j’ai créé, de tout ce que je crée encore.

Me voici 35 ans plus tard, sur le seuil d’un départ parisien. Je prépare mes bagages pour une soirée de lecture à la librairie Le Monte-en-l’air, et pour la foire du livre de Paris, où j’ai le privilège de faire partie de la délégation d’honneur puisque c’est le Québec qui est invité cette année. Ensuite, je cheminerai vers l’Allemagne, puisque de France, je pars en tournée pour Weisses Harz, la traduction de mon roman Blanc Résine.

Pour l’heure, je suis là, devant la gueule bée des valises, j’inventorie des vêtements qui pourront s’ajuster tout au long du voyage, pas trop lourds, assez chauds, assez fins ; je compte le nombre de jupons qu’il faut sous une jupe de lin dans l’entre-saison du printemps, je choisis quelques bijoux que j’ai fabriqués pendant l’hiver, je les marie aux couleurs des robes. Je pense à la fée de Peau d’âne.

Allez, j’aurai soin que votre toilette vous suive partout ; en quelque lieu que vous vous arrêtiez, votre cassette, où seront vos habits et vos bijoux, suivra vos pas sous terre ; et voici ma baguette que je vous donne : en frappant la terre, quand vous aurez besoin de cette cassette, elle paraîtra à vos yeux. (Perrault, Peau d’âne)

Ce serait plus simple de faire mes bagages si toute ma penderie suivait sous mes pieds, et que je pouvais la faire surgir en toquant le sol.

Je collectionne depuis plusieurs années des vêtements que je couds, brode, répare avec soin. Des jupes longues surtout, dans une déclinaison de lin, de laine colorés. Je tricote des chandails, j’aime la narration des robes, des corsets. Comme ma maison, je m’imagine atemporelle, je ne me sens pas contrainte par la saisonnalité des modes, je préfère les non-temps, les époques mariées de manière contradictoire ; j’aime l’histoire que le corps habillé raconte, ce qu’il suggère de la nudité, sous les strates de dentelles et de rubans. Il me faudrait trois valises pour transporter tout ce que je désire apporter — l’imaginaire pèse son poids en tissus —… je me contenterai d’une seule.

D’ailleurs, je retourne à mon tri. Dans quelques heures, je serai en route vers l’Europe, le continent des contes et de toutes les magies de mon enfance, pour enfin rencontrer l’équipe du Tripode et poser les tout premiers jalons de cette aventure que sera Peau-de-Sang chez vous.

