Vers le Kirghizistan, à la recherche de la fraicheur perdue

Un four enclavé de terres arides, brûlantes et très vallonnées nous entoure dans toutes les directions. Il nous faut sortir d’Ouzbékistan, nous pédalons donc vers le Kazakhstan.

Là-bas, de l’autre côté des chaines de montagnes que l’on voit au loin, il y a le Kirghizistan. C’est un territoire de hautes montagnes, c’est-à-dire, peut-être, de relative fraîcheur.

La fraîcheur des montagnes – oui, c’est ce qu’on recherche.

Malheureusement, nous en sommes encore très loin. Après avoir passé la frontière, nous réalisons qu’il nous faudra rester sur cette grande autoroute.

Aussi, au lieu de pédaler dans cette chaleur étouffante, nous décidons d’économiser nos forces et de faire du stop sur les grands axes.

Couvert.es des pieds à la tête pour nous protéger du soleil, nous traversons la ville, surfons entre les périphériques et arrivons à l’endroit propice. Nous tendons le pouce lorsqu’un bus s’arrête. Il est complètement vide. Il va à avec ses deux conducteurs. À peine assis nous nous endormons jusqu’au débarquement en plein cœur de la ville. Il est tard et nous échouons dans un hôtel : ce vieux palais de l’ère socialiste dans toute sa splendeur, là, fera l’affaire ! Trois étages à monter, et à nous la grande chambre aux fauteuils de faux cuir et à l’odeur rance de cigarettes.

De retour sur nos selles de bon matin, tournons les pédales jusqu’à la sortie de la ville… qui est une autre ville… puis un village. Enfin, voilà la route tant désirée et une place idéale. Quinze minutes plus tard, un fourgon tirant une petite camionnette frigorifique s’arrête à notre niveau.

Deux hommes en sortent et regardent nos montures. « Si le cœur veut, tout est possible ! » nous glisse le conducteur dans un sourire encourageant : « Nous aussi, nous allons au Kirghizistan ! ». On démonte nos roues avant. Le vélo de Zoé est poussé, emboîté, mystérieusement fourré dans la cabine avant de la camionnette arrière, et rapidement enfoui sous toutes nos sacoches.

On ouvre la porte arrière du fourgon. Jusqu’au plafond des paquets et bagages sont entassés dans un Tetris savant… Puis sur le haut de la pile, on entrepose le second vélo.

À l’arrière, six hommes se partagent la banquette. Dans un bonjour plein de sourires et de curiosité réciproque, nous embarquons à côté du conducteur, le patron aux yeux rouges. Il n’a pas dormi depuis deux jours, mais, une cannette de boisson énergisante à la main, il reste concentré sur la route, nous dit-il avec fierté. On échange un regard amusé quand on remarque la devise inscrite sur sa casquette : the right way is the safe way !

Il fait la navette entre Moscou et Och (la seconde plus grande ville du Kirghizistan), et ramène passagers et objets divers pour les intéressés de chaque pays. La camionnette frigorifique que l’on tire, abandonnée en Russie, fait ici office de remorque – elle est remplie à ras-bord – mais sera réparée au Kirghizistan, et est elle-même l’objet de convoitise ! En bonne compagnie nous somnolons, ouvrant un œil ici et là sur les collines desséchées. La frontière apparaît enfin. Tous les passagers descendent pour le contrôle des papiers. Nous laissons donc le fourgon et son conducteur pour les rejoindre de l’autre côté.

Sans le savoir, nous venons de signer pour une attente de quatre heures… c’est ce qu’il faut de temps aux douaniers pour contrôler les véhicules. Novices comme nous sommes en termes de passages de frontière en véhicules motorisés, nous nous précipitons pour manger un bout et acheter de l’eau. Et nous rendons vite compte qu’il nous faudra attendre… Une fois que nous avons tout dévoré en surveillant le portail. Assis sur un banc en compagnie de nos chers acolytes kirghizes, nous bavardons pour faire passer le temps. Ils travaillent pour les trains russes, et habitent Moscou.

La ville est belle, mais ils sont heureux de rentrer deux mois pour voir leur famille respective. Et les paysages kirghizes, tout de même ! Après un soupir qui s’étend, nous voyons enfin apparaître le camion familier. Nous nous levons tous en trombe, réjouis, et courons côte à côte pour nous affaler sur les banquettes.

Quelques heures plus tard, alors que le crépuscule se fait sentir, un drôle de son : le fourgon a crevé. Tous deux nous regardons, le nez en l’air. Derrière les montagnes au nord, il y a de gros nuages gris… on dirait qu’il va pleuvoir. Et le crépuscule… il nous faut trouver un endroit pour dormir. Tandis que certains se préparent à changer la roue à plat, l’un et l’autre nous aident à sortir nos montures. On se dit adieu, serrons les mains et nous frottons réciproquement les dos : bon courage !

Par chance un petit village et son puits nous permettent de faire des réserves d’eau, et d’attraper de quoi faire un sandwich.

Nous pédalons dans la lumière bleue et rose du soir qui tombe. La fraicheur soulage nos peurs, calme nos corps et nos esprits épuisés, surchauffés par des jours sur les routes brûlantes. Des arbres aux feuilles humides dansent dans le vent, nous trouvons une clairière d’herbe tendre où planter la tente. Un âne broute et semble nous sourire. Une fois que nous sommes étendus, enfin détendus sur nos matelas, une douce pluie et le grognement d’un orage se font entendre… Bercé.es par cette nature bienfaisante, en paix nous nous endormons…

À bientôt, dans quelques coups de pédales !

