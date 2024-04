Audrée Wilhelmy : une virée onirique en Allemagne

tout se dit en silence, économie de mots, de gestes, on se déchiffre sans se connaître, sans autre langage que cet instant précis, suspendu; dans la plumerie la poussière retombe, rien ne bouge dans la rue; nous sommes seuls dans l’instant de nos souffles Peau-de-Sang, p._

Je m’imaginais écrire pendant le Festival du livre de Paris, pendant la tournée allemande qui a suivi, mais me voici, trois semaines plus tard, dans ma vieille Sauvagine qui n’a pas bougé, pas changé en mon absence. Je vous retrouve au même endroit : pendant mon voyage les mots ont glissé entre mes mains, je n’ai pas réussi à documenter l’aventure comme je l’espérais.

Je vous retrouve au même endroit, et pourtant des choses ont basculé en moi, je suis autre et identique : j’ai laissé une peau de serpente quelque part dans les trains allemands, je suis rentrée au terme d’une mue qui me laisse fatiguée, mais plus légère. L’exuvie abandonnée derrière me grattait, je la sentais trop étroite pour mon corps. Il y a des moments où des transmutations longtemps préparées se cristallisent d’un coup, aucun retour en arrière n’est possible.

Je suis rentrée vendredi après-midi. Je vous écris : nous sommes dimanche matin, dimanche-nuit en fait, il est 4 heures, le décalage horaire et un orage m’ont réveillée. À cette heure, normalement, les chiens dorment, mais dans la grosse noirceur déchirée d’éclairs, ils jappent en chœur; à trois ils s’encouragent à hurler fort, longtemps.

Sous leur vacarme, j’essaie de retracer le voyage, la transformation. Il y a des éléments pragmatiques : j’ai passé six jours en France : trois en Salon, un soir de lecture publique, un dans le ventre du journal Libération, un avec l’équipe du Tripode, ma nouvelle maison d’édition, pour planifier la sortie de Peau-de-Sang à l’automne. Ensuite : neuf jours en Allemagne pendant lesquels j’ai été reçue pour dix conférences et lectures publiques dans 7 villes différentes.

J’ai franchi 14 545 km, pris 17 trains et 2 avions, je me suis arrêtée à Wiesbaden, Erlangen, Berlin, Rostock, Ratisbonne, Dresde, Leipzig et Francfort. J’ai eu une journée de congé en 17 jours, je ne me suis pas reposée, je n’ai pas eu le temps de déguster les villes de Bavière comme je l’aurais voulu, mais d’un train à l’autre, j’ai vu la campagne allemande dans ses grandes robes jaunes, pendant la floraison des champs de canola.

Crédits : Audrée Wilhelmy

Le Festival du livre de Paris m’apparaît déjà comme une autre vie, une succession de célébrations où la pensée et la parole littéraires étaient les principales convives. Paris, c’est ma deuxième maison, j’y passe de courts séjours, assez souvent. Je connais la ville et pourtant, je la retrouve comme je retrouve mon jardin au printemps : habituée aux pousses qui surgissent et malgré tout surprise par les plantes comme si je les voyais pour la première fois. Paris est une ville-fleur qu’on apprend à regarder pour autre chose que sa noblesse au fil du temps. J’y retourne dans moins de 12 jours et je sais qu’elle aura encore changé.

Ma mue a commencé à Wiesbaden, pendant une nuit à vomir fort, fiévreuse, et à me voir morte dans le lit. Je fais de l’anxiété depuis toujours, mais je ne l’avais jamais vécu comme ça avant. Dans le rêve et la fièvre, je me voyais d’au-dessus, définitivement absente à mon corps qui gisait sans vie, anonyme dans les draps anonymes d’un hôtel anonyme. Le lendemain matin, j’avais une activité à 7h30, je suis sortie en sueur des couvertures, je me suis lavée, habillée et j’ai enchaîné les deux lectures publiques, avant de me noyer de nouveau dans le lit de l’hôtel. La nuit suivante j’ai rêvé cent fois qu’un train me frappait de plein fouet, j’étais projetée dans l’air, suspendue, et je heurtais le sol sans rien sentir, déjà inerte.

Quelque chose en moi a réussi à taire les images de la nuit pendant les journées. Je rencontrais les professeurs qui me recevaient dans les instituts français de nombreuses universités, je lisais des extraits et apprenais quelques mots d’allemand en discutant avec les lectrices, lecteurs et traductrices.

Je me démêlais d’un train à l’autre, conjuguais avec les retards et les transferts imprévus, j’étais reçue par des femmes d’une générosité immense qui me permettaient d’être solide dans mes jupes, lors des entretiens, des échanges. Et je sombrais à nouveau, d’un hôtel à l’autre.

Une journée, à Rostock, je me suis perdue dans la ville et je suis tombée sur le jardin intérieur de l’Abbeye de la Sainte-Croix (Kloster zum Heiligen Kreuz). J’ai vu une sculpture, Nonnen, « la pierre des sœurs ». J’ai appris que c’était le site d’un ancien couvent trappiste. Je ne suis pas croyante, mais j’ai toujours aimé les espaces religieux. Ils portent les espérances et les douleurs de tant de gens...

La sculpture retraçait la vie des moniales et elle semblait, en même temps, retisser celles des personnages de Weisses Harz (Verlagshaus Römerweg), traduction par Tabea A. Rotter de mon roman Blanc Résine, pour laquelle j’étais en Allemagne en premier lieu.

Crédits : Audrée Wilhelmy

Je suis rentrée à Berlin et j’ai dormi une nuit sans rêve. Quelque chose s’est renversé en moi. Au réveil, je savais ce séjour – bien que cadencé – était un cadeau et que rien ne méritait de gâcher mes nuits. C’est devenu une évidence, une banalité. Après, les journées se sont enchaînées d’elles-mêmes, il n’y avait plus de décalage entre les rêves et le jour.

C’est la première tournée de cette ampleur que j’ai vécue. Je vais avoir besoin de temps pour la déplier, la comprendre. Mais ce qui a changé est définitivement résolu, mon corps et mes nuits ne seront plus jamais en danger ailleurs, cette version-là de moi est morte quelque part, frappée par un train qui fendait les champs de canola allemands. Dans deux semaines, je pars pour Paris, Strasbourg, Bruxelles, Lyon, et Saint-Malo, parée pour l’aventure qui se dessine déjà sous mes pieds. J’y serai forte, aussi farouchement enracinée et solide que mes personnages.

Crédits image : Audrée Wilhelmy

DOSSIER - Carnet de bord d'Audrée Wilhelmy