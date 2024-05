Un premier “coup de pouce vert” pour construire les bases de demain

La 28e édition des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens s’inscrira dans ce qui fait l’essence même de cette manifestation devenue incontournable dans le paysage du 9e Art : représenter le plus largement possible la diversité de la production en bande dessinée, faire se rencontrer créatrices et créateurs avec les publics grâce à des formats inédits et innovants, mais aussi mettre un livre dans les mains de chaque festivalier et accorder une attention toute particulière à notre jeune public.

Nos commissaires d’exposition ont une fois de plus redoublé de créativité et d’expertise pour plonger les visiteurs dans les univers des autrices et des auteurs qu’ils ont choisi de mettre en valeur.

De la traversée de l’Entremonde en compagnie d’Ana, à la plongée dans l’imaginaire foisonnant d’Olive, en passant par la quête du jeune Shōyō Hinata pour devenir le meilleur joueur de volley-ball du championnat. Mais aussi en proposant une immersion dans le fantasque Royaume d’Eauxfolles, ou les rues inquiétantes de Baltimore, chaque scénographie proposera une expérience inédite et captivante !

En complément de ces propositions, et sur un volet moins visible, mais tout aussi primordial, les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens s’inscriront cette année dans une démarche de transition éco-responsable.

En complément d’une incroyable exposition collective dédiée à l’écologie en bande dessinée, nous nous attacherons à requestionner chaque pan de l’organisation de la manifestation pour l’inscrire définitivement dans une démarche de transition écologique. Un premier « coup de pouce vert » pour construire les bases vertueuses de demain.

Sophie Mille préside le festival depuis 2020. Initialement, elle a orchestré les opérations techniques, logistiques, supervisé les équipes, soutenu les prestataires et cultivé des liens solides avec le secteur associatif. Cette fusion de bénévolat et de savoir-faire est vitale pour les Rendez-Vous de la BD.

Par des échanges soutenus avec les professionnels, la Cellule Artistique du Festival dessine la programmation et assure une organisation solide. Au fil du temps, Sophie Mille a élargi son périmètre d'intervention vers les échanges avec les éditeurs, les médias et les partenaires du festival.

Crédit photo : © On a marché sur la Bulle