Livres audio : saga, c'est plus fort que toi

Si vous êtes un éditeur assez chanceux pour avoir un ou deux auteurs de séries prolifiques au catalogue, vous êtes sans doute au fait du sujet. Si c'est le cas, poursuivez tout de même votre lecture. Si vous êtes un éditeur qui n'a pas encore un tel auteur au catalogue, poursuivez malgré tout votre lecture.

Les sagas littéraires sont une mine d'or. Imprimées, numériques ou audio, peu importe. Elles sont précieuses aux yeux des lecteurs qui les dévorent fébrilement, lucratives pour l'auteur et l'éditeur, et constituent un miel alléchant que les plateformes et les détaillants adorent pour appâter leurs clients.

Et, par sagas, je ne veux pas uniquement parler du Journal d'un dégonflé [de Jeff Kinney, NdR], de Harry Potter [J.K. Rowling], George R. R. Martin [Game of Thrones, entre autres], des éditions Harlequin ou de maisons exclusivement tournées vers le numérique comme le Danois Steam. Chaque genre, chaque sous-genre, chaque niche de chaque sous-genre a son noyau de fans et la possibilité de capitaliser sur des sagas. Dans le domaine de l'audio, les séries constituent une ressource encore plus précieuse. Alimentées par l'effervescence de podcasts, qui aide à créer une habitude, et dynamisées par la praticité de l'écoute multitâche, les séries de livres audio constituent un terrain riche et fertile pour les éditeurs avisés.

L'analyse des données de lecture provenant des plateformes de Beat Technology sur 10 marchés européens nous fournit des informations intéressantes sur les sagas littéraires, notamment sur la fidélisation des lecteurs, les taux d'achèvement et les autres éléments susceptibles d'assurer le succès d'une saga (outre le récit lui-même).

Pour cet article, j'ai mis de côté les anomalies statistiques liées aux sagas superstars et je me suis penché uniquement sur les séries qui ne bénéficient pas d'une forte promotion, écrites par des auteurs méconnus et dont le travail est surtout découvert de manière organique sur les plateformes. Dans les formats ebook et audiobook, si l'on considère les lecteurs qui terminent le deuxième livre d'une série et qui passent ensuite directement au troisième livre de la même série, le taux de rétention est de 57 %. Si l'on approfondit encore les séries plus longues, le taux de rétention d'un lecteur du 19e au 20e livre est de 91 %, ce qui est stupéfiant.

L'idée qu'un lecteur passe sans transition d'un livre d'une série au suivant n'est pas nouvelle. L'éditeur croit/espère que cela se passe ainsi, mais, jusqu'à présent, il n'a jamais été en mesure de connaître véritablement les habitudes du lecteur, seulement de savoir combien d'exemplaires de chaque titre se vendent et quand. Les outils disponibles pour le format imprimé se limitent généralement à l'ajout du premier chapitre du prochain livre à la fin du précédent ou à l'impression de la jaquette en fin de tome. Bien sûr, l'avènement du Kindle a certainement ouvert les possibilités, le lecteur pouvant acheter le titre suivant en quelques clics une fois le précédent terminé, mais ce n'est encore rien comparé à la lecture automatique du tome suivant, dans un monde actuel dominé par les abonnements.

L'édition de saga en livres audio est une affaire de fidélisation.

Il est évident que certaines séries parviennent à fidéliser leurs lecteurs mieux que d'autres. Il est donc essentiel de se concentrer sur les caractéristiques communes de ces séries à succès :

Narrateur — Si les commentaires sur le narrateur du premier livre ont été positifs, il faut s'assurer que toute la série sera interprétée par le même acteur (si cela convient à la narration). Les éditeurs et les plateformes bénéficieront également de cette popularité par la « recherche par narrateur » sur les services.

Conception — S'assurer que les couvertures des différents tomes aient un style qui reflète clairement la relation entre les titres.

Numérotation — Ne pas hésiter à numéroter les livres. Que ce soit dans le design de la jaquette ou dans le titre, le numéro indique au lecteur qu'il y a plus à explorer. Inclure également cette information dans le synopsis. Faire savoir au lecteur qu'il s'agit du livre 8 sur 20.

Métadonnées — Faire en sorte que les métadonnées soient robustes. Les plateformes et leur capacité à fournir la prochaine lecture parfaite (qui devrait être, espérons-le, le prochain livre de la série) fonctionnent et avancent grâce aux métadonnées. Veiller donc à ce que les informations relatives à la série figurent dans le flux ONIX.

Cela vous parait évident ? Parfait, alors passez à l'action ! Je n'en reviens toujours pas que ces méthodes simplistes (et, avouons-le, très traditionnelles) ne soient pas religieusement mises en place pour les livres audio. Qu'il s'agisse d'un service basé sur des crédits à dépenser, sur un catalogue à volonté ou même de ventes à l'acte, les plateformes audio numériques sont dans une position idéale pour vendre aux utilisateurs des sagas, en cours ou terminées, et pour les encourager à en écouter davantage. Il suffit de s'assurer que la prochaine écoute ou le prochain achat sera le vôtre.

Partout dans le monde, les plateformes audio qui créent leur propre contenu original mettent en place ces mêmes pratiques de manière méthodique — et en récoltent elles-mêmes les fruits. Elles ont créé leur propre écosystème d'édition basé sur les données, n'ayant souvent pas à payer de droits d'auteur, mais captant toute l'attention des auditeurs-lecteurs, et sur le long terme, par-dessus le marché.

Ne laissons donc plus ces champs vides : assurez la cohérence des couvertures, peaufinez les métadonnées, mettez en place une numérotation, vérifiez les champs ONIX, faites en sorte de conserver les narrateurs à portée de main et commencez à sérialiser davantage. Tirez parti d'un espace et d'une habitude déjà bien installés, qui ne demandent qu'à être exploités.

Nathan Hull est le responsable de la stratégie de Beat Technology, une société spécialisée dans la création de plateformes de vente et d'abonnement pour l'industrie de l'édition. Elle a conçu les solutions Fabel (Norvège), Adlibris (Suède/Finlande), Skoobe (Allemagne), Fluister (Pays-Bas), Volume (Pologne), JukeBooks (Grèce) et AkooBooks (Afrique).

Photographie : illustration, Ruth, CC BY-NC-ND 2.0