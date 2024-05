Mettre un coup de frais, un coup de jeune et de talent

Cette année est spéciale à plus d'un titre pour Montmorillon. Tout d'abord, la ville commémore les 10 ans de la disparition de sa figure littéraire majeure : Régine Deforges. Le festival s’essaie également à un lieu central, sur la place du Maréchal Leclerc, où se tient le marché hebdomadaire et surtout l’endroit où se déroulait la première version du Salon du livre de Montmorillon.

« L’édition 2024 vise vraiment à renouer tous les fils, et surtout à retrouver l’esprit et la vitalité du salon tel que créé à l’époque par Régine Deforges. » L’hommage a été voulu par la ville de Montmorillon, qui souhaitait mettre cette personnalité au centre de la cité, en associant ses trois enfants à l’événement.

Plusieurs moments sont ainsi prévus, dont une soirée d’ouverture avec projection du film d'Annie Morillon et Julien Cendres. Une table ronde entre éditrice et éditeurs, avec Franck Spengler, fils de Régine Deforges, Joëlle Losfeld — qui a repris la maison de son père, Éric Losfeld, ancien compagnon de route de Régine Deforges —, Marion Mazauric et Aude Chevrillon — petite fille de Jeanne Bourin qui a écrit un livre avec Régine Deforges. Enfin, une rencontre aura lieu le dimanche à 14h avec la lauréate du prix Régine Deforges, Kiyémis, autrice de Et, refleurir, paru aux éditions Philippe Rey.

S'élargir sans perdre ses racines

« En 2023, le souhait principal de la ville de Montmorillon était d'essayer de faire une proposition plus populaire et plus accessible », indique la programmatrice. Plusieurs solutions ont alors été adoptées : doubler la programmation jeunesse et la mettre en lumière grâce à un invité d’honneur, aux côtés de la tête d’affiche en littérature générale, renforcer les propositions BD, accueillir le manga et retrouver la dimension salon avec davantage d’exposants.

Le tout sans perdre de vue l’esprit originel du rassemblement : « Cette édition 2024 est ouverte, éclectique, mais elle file quand même la thématique des éditions passées sur le territoire et le voyage. Nos deux invités d’honneurs s’inscrivent vraiment dans cette thématique là. »

C'est Cécile Coulon, l’autrice aux centaines de milliers d’exemplaires vendus depuis Le Voleur de vie publié à l’âge de 17 ans, qui a été choisie comme une de ces deux invités d’honneur cette année. « À la recherche de romanciers ancrés dans des territoires, nous avions Cécile Coulon en tête dès le départ », nous informe Anne-Lise Dyck-Daure. Il s’agit ainsi de « mettre un coup de frais, un coup de jeune et de talent qui parle à tout le monde ».

Crédits : Laura Stevens

Ce sera l’occasion pour l’autrice de défendre son dernier titre, La langue des choses cachées, publié en janvier chez L’Iconoclaste. Un roman qui explore la force poétique de la nature autant que la noirceur de l’humain.

Elle proposera une lecture musicale avec son complice Pierre-André Pernin, dont la première partie sera assurée par le poète Patrice Luchet, ainsi que les poétesses Pauline Delabroy-Allard et Julia Kerninon, qui publient leurs propres recueils chez L’Iconoclaste, dans la collection Iconopop que co-dirige Cécile Coulon. Pour lui être fidèle, les textes sortiront des livres par ces lectures à haute voix. Le lendemain, elle emmènera courir les festivaliers pour un footing littéraire, juste avant son entretien intitulé « Dans la foulée ».

Un bon coup de jeunesse

« On a eu envie de mettre un coup de projecteur sur la littérature jeunesse et Timothée de Fombelle était l’invité d’honneur rêvé. C’est un auteur qu’on aime beaucoup à Montmorillon, et on sait que nous ne sommes pas les seuls. » Le festival bénéficie d’un calendrier propice, puisque le tome 3 d’Alma sort dans cette dernière semaine de mai, chez Gallimard Jeunesse. L’auteur jeunesse sera au programme de rencontres au sein de quatre établissements scolaires, d’une entrevue avec un géographe et voyageur, le romancier Jean-Baptiste Maudet, et d’une lecture musicale créée pour Montmorillon.

Crédit : Chloe Vollmer

Dans le sillage de l’auteur d’Alma, le Festival du livre de Montmorillon souhaite entraîner le public vers tous les écrivains de littérature jeunesse présents : Mori, Rémi Courgeon, Cécile Jacoud, Célia Flaux, Yoon-Sun Park, etc.

Cette année, la programmation a dû faire de la place à plus d'éclectisme, mais l’accent est, comme les deux dernières années, toujours mis sur l’écologie, les territoires, le rapport au local et au voyage. La journée thématique du vendredi 7 juin sera ouverte à tous les publics et soulèvera une série d'interrogations sur l’écosystème qui existe autour du livre. « Montmorillon est dans cette dynamique depuis 2 ans et souhaite continuer d’approfondir la réflexion avec tous les acteurs qui s’emparent de ces questions », ajoute Anne-Lise Dyck-Daure.

Et de conclure : « On a un double ADN : la question du territoire - littérature et territoires, territoires en transition, exploration de territoires, etc. - qu'on retrouve quand on regarde les publications de nos invités, et la dimension populaire de l'événement, à l'image de ce qui se faisait à l'époque de Régine Deforges. »

DOSSIER - En 2024, Montmorillon met Cécile Coulon et Timothée de Fombelle à l'honneur