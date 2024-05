Droit de réponse de Mourad Prod - Editions Oxymore

En réponse à l’article publié le 25 avril 2024, intitulé « "Une nouvelle démarche déloyale des éditions Oxymore" contre Delcourt », les EDITIONS OXYMORE entendent apporter la réponse suivante :

Charlotte Girard, Jean-Marie Omont et Aurélie Neyret, les auteurs de la série Lulu et Nelson n’avaient signé, en 2016 et 2019, des contrats d’édition portant sur les tomes 1 à 3, qu’avec la seule société HILDEGARDE, et non avec les EDITIONS SOLEIL (GROUPE DELCOURT), laquelle n’avait été chargée que de la partie logistique de l’édition par la société HILDEGARDE. Les tomes 1 à 3 ont fait l’objet d’une première édition en 2019 par les sociétés HILDEGARDE et EDITIONS SOLEIL (GROUPE DELCOURT), dans la collection Métamorphose, dirigée par Mesdames Barbara CANEPA et Clotilde VU.

Cette collection a été créée par Mesdames Barbara CANEPA et Clotilde VU qui sont les seules détentrices des droits (tant d’auteur que de marques dûment déposées) portant sur le nom et le logo de cette collection. Cette question est actuellement soumise au Tribunal Judiciaire de Paris.

Mesdames Barbara CANEPA et Clotilde VU ont accordé, aux EDITIONS OXYMORE (société MOURAD PROD), une licence d’exploitation de leurs droits portant sur le nom et le logo de la collection Métamorphose.

Les auteurs, à la suite du départ des EDITIONS SOLEIL (GROUPE DELCOURT), des directrices de la collection Métamorphose, ont fait part à leur Editeur, la société HILDEGARDE, de leur souhait de continuer à travailler avec Mesdames Barbara CANEPA et Clotilde VU et à voir leurs ouvrages publiés au sein de la collection Métamorphose.

La société HILDEGARDE, privilégiant le droit et la volonté des auteurs, a accédé à leur demande et la société MOURAD PROD (EDITIONS OXYMORE) a racheté les contrats d’édition de la trilogie Lulu et Nelson (Tome 1 à 3) qui liaient la société HILDEGARDE aux auteurs.

La société MOURAD PROD (EDITIONS OXYMORE) est à ce jour la seule détentrice des droits d’édition portant sur la série Lulu et Nelson, aux termes de contrats d’édition en bonne et due forme régularisés avec les auteurs. Elle entend donc, conformément à ses obligations d’Editeur, publier les tomes 1 à 3 de la série Lulu et Nelson, qui paraîtront le 29 mai 2024.

Le GROUPE DELCOURT, refusant de reconnaître cette situation, a saisi le Tribunal de commerce de Paris par une assignation à jour fixe du 15 janvier 2024. Le Tribunal de commerce de Paris, faisant droit aux demandes des auteurs et de la société MOURAD PROD (EDITIONS OXYMORE), s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette affaire, par jugement du 2 mai 2024.

Les EDITIONS OXYMORE tiennent également à préciser que le décalage de programmation de la sortie des ouvrages est uniquement dû à leur exigence qualitative en termes d’impression et de façonnage. Elles ont ainsi octroyé plus de délai à l’imprimeur afin de parfaire au mieux le travail à réaliser et contenter ainsi les auteurs.

Enfin, contrairement à ce qu’elle écrit, la lettre d’information ActuaLitté n’a jamais tenté, à la connaissance des EDITIONS OXYMORE, de joindre ces dernières « pour apporter plus de précision ».

Crédits photo : Pexels CC 0