Deux principes fondamentaux guident Les Rendez-Vous de la BD

Depuis l’origine des Rendez-Vous de la Bande Dessinée, dès 1996, deux principes fondamentaux nous ont guidés. D’abord, au fond de nous, il y a l’amour du médium et la volonté de faire se rencontrer des œuvres et des artistes qui nous touchent avec des publics aussi variés que possible, de donner envie d’ouvrir des livres, de comprendre mieux cet univers.

De l’autre côté, il y a la conviction profonde que la principale richesse de l’événement, de ce territoire, de l’association qui porte le festival et de ses partenaires, c’est la dimension collective, le partage, l'ouverture.

En ce qui concerne le premier des principes, nous sommes gâtés : 28 ans plus tard, plus de 1300 autrices et auteurs différents sont déjà venus à Amiens, ont rencontré des centaines de milliers de festivaliers, plus de 600 expositions ont été présentées au fil des ans, dans les murs et hors les murs.

Le travail mené par le Pôle BD Amiens/Hauts-de-France, dans sa dimension éducative et en tant que Pôle ressources pour tous les acteurs de la région, prolonge ce principe de médiation, de mise en relations, tout au long de l’année.

La dimension collective est plus que jamais vivace : le festival est conçu et mis en œuvre à la fois par une équipe professionnelle expérimentée et engagée d’une part, et par des forces bénévoles militantes et expertes de l’autre.

La manifestation entraîne avec elle tous ces partenaires culturels qui célèbrent avec nous le 9e Art. Et l’arrivée de Sophie Mille à la direction du festival relève de la même et belle dynamique : partager, transmettre, construire ensemble. Vivement la suite de l’aventure !

