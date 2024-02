À vélo entre les montagnes et les yourtes

Nord-ouest du Kirghizistan. Toutes les nuits nous accueillent avec de doux et courts orages. Au matin le soleil sèche la tente et boit la rosée, nous nous réveillons dans le spectacle des paysages changeant. Après le désert d’Ouzbekistan, nous pouvons de nouveau côtoyer les rivières et ruisseaux : au déjeuner le midi, et tremper nos pieds en soirée pour nous introduire dans les soupirs de la nuit.

Dans les vallées, le soleil caresse nos peaux nues, mais plus on monte dans les hauteurs plus l’on enfile de couches de laine que l’on sort du fond du sac poussiéreux. En haut des cols nous laissons nos yeux s’abandonner dans l’horizon piquant alors que la neige se replie dans les sommets rocailleux.

En descendant, on essuie une pluie glaciale, le vent souffle de plus en plus fort : on se cache derrière un rocher sous nos ponchos, imitant les cailloux.

Le lendemain, les vallées s’ouvrent sous nos yeux, parsemées de yourtes dont la fumée s’échappe. Les poulains trottent et s’ébrouent, les juments s’étirent sous le soleil matinal. Les familles s’éveillent peu à peu et vaquent à leurs occupations : là, on sort les tapis qu’on étend au soleil, on amène à la rivière de la vaisselle, on monte son cheval et on galope vers un troupeau de moutons bêlant. Ici, un chien aboie fort au milieu d’un groupe d’enfants qui s’esclaffent.

Avant notre départ, nous avons fait beaucoup de recherches, regardé des documentaires, des reportages, lu des témoignages. Le Kirghizistan fait partie de notre imaginaire de cyclistes, c’est là où le Tour de France des voyageureuses à vélo a lieu : la Silk Road Mountain Race, la course de l’extrême d’Asie centrale, où les coureuses et coureurs sont en autonomie.

Et maintenant les images se dévoilent devant nous pour de vrai, nous y sommes, même si notre rythme est (beaucoup) plus doux, nous foulons ces paysages et c’est bien réel. Bientôt, même, nous entrons dans une yourte…

Car alors que nous passons sur les routes longeant les rivières, on nous invite à boire le Kumuz, le fameux lait de jument fermenté.

Une vieille femme nous salue avant de reprendre son ouvrage : elle tresse une corde en crin de cheval. Le grand-père laisse tomber deux perches de bois pour nous serrer les mains.

On nous offre une galette de pain fait maison – ou fait yourte – bien moelleuse, au goût de charbon, à tremper dans le lait.

On s’assied alors dans l’herbe réchauffée par le soleil, à côté des enfants et de toute la famille qui est là, accueillante et curieuse.

Échangeant par gestes et avec un peu de russe, bientôt nous connaissons nos âges respectifs, le nombre de chevaux, et on sait même que la viande qui sèche en guirlande à l’entrée de la yourte est celle d’un mouton. La structure de bois est celle de l’habitation des grands-parents : le couple laisse leur fils aîné et part rejoindre son frère et sa famille dans une autre vallée.

On échange nos contacts Instagram – et oui, de retour au village, on est branché ! – et nous repartons.

Pour nous, venant du désert, il fait décidément plus frais. C’est humide, vivant, ruisselant. Les moutons vont de ci de là, les humains prennent l’été à pleines mains, avec tout ce qu’il offre de beau temps.

Après un col de plus de trois mille mètres d’altitude, au matin frais, on enfile nos doudounes, nos gants de polaire et de cuir, préparé.es pour une journée entière de descente jusqu’au lac de Toktogul. Plus le jour avance, plus nous nous défaisons de nos vêtements, on roule de l’hiver à l’été. Allongé.es sur nos vélos, le nez dans le guidon, aérodynamiques, nous fusons dans les virages et virevoltons entre les yourtes, effrayant quelques troupeaux de juments qui hennissent en fuyant.

Une fois près de l’eau claire, les pieds sur les galets, nous plongeons, nageons l’air d’altitude que nous avons brassé.

A bientôt, dans quelques coups de pédales !

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

