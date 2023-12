Faire simple, c’est compliqué” : le FALC vu par ses traducteurs et traductrices

La traduction en FALC est au cœur de la maison d’édition Kiléma qui veut inclure les publics empêchés dans notre société en leur permettant de partager une même culture, une même littérature. De L’étranger d’Albert Camus aux Petites Reines de Clémentine Beauvais, Kiléma Éditions propose des traductions au plus près de l’original, dans un français plus simple et accessible.

Quand « simple » ne veut pas dire « simpliste »

Phrases longues, structures grammaticales complexes, implicites, vocabulaire inusuel… tant d’obstacles à la lecture pour les publics en difficulté, qu’ils soient porteurs d’un handicap ou non.

Dès lors, « faire simple » devient essentiel pour rendre accessible la littérature. Mais la simplicité est loin d’être une sinécure.

« Le français que nous apprenons à l’école est bavard, poétique, polysémique, enrichi de multiples figures de style que nous nous appliquons à décortiquer. [Pour traduire en FALC], il faut revoir tous ses réflexes et aller plus loin dans l’exploration de la langue, il faut repenser sa langue maternelle » souligne Sophie Bréat-Durieu, traductrice pour Kiléma Éditions.

Traduire en FALC, c’est rendre accessible dans un langage plus clair, plus simple, plus direct l’essence d’une œuvre littéraire.

Le FALC littéraire est un véritable défi intellectuel car il faut réussir à « faire simple », mais pas seulement ! Il s’agit également de « garder la richesse du texte de départ […]. On pourrait faire du simple pour faire du simple mais ce n’est pas la démarche de Kiléma. La traduction FALC est compliquée mais son résultat doit être simple et riche », nous confie Emma Troude-Beheregaray, traductrice littéraire.

Pourquoi parler de traduction et non d’adaptation ?

Toute traduction a pour objectif de rendre un texte accessible à un public qui ne comprend pas une langue. Les personnes ayant besoin de livres en FALC sont justement en difficulté face à une langue : le français traditionnel. Il faut donc leur offrir une œuvre littéraire, dans un français plus simple de par sa forme, sa structure et son vocabulaire.

« [Les textes traduits en FALC] ne sont pas une version abrégée, appauvrie, loin de là : c’est une vraie traduction. [...] Ces textes préservent l’effet, l’esprit, l’humour, l’émotion etc. des versions sources [...] », défend Clémentine Beauvais à propos de la traduction des Petites Reines. C’est bien là l’enjeu de la traduction FALC : offrir un texte littéraire et simple, accessible et exigeant, qui ne soit, en aucun cas, un résumé ou une version adaptée sans substance. Cet équilibre délicat est recherché en permanence pour respecter la pensée de l’auteur tout en appliquant les règles du FALC.

Pour paraphraser Corinna Gepner, dans un article consacré à la traduction littéraire, Kiléma Éditions utilise le FALC « comme un instrument littéraire », afin de « produire un texte qui rende littérairement justice au texte premier ». Ajoutons à cela qu’« une traduction ne peut pas proposer une vérité unique et définitive. Il n’existe pas une interprétation et une traduction, mais des interprétations et des traductions », comme le déclare Sophie Bréat-Durieu. Et le FALC n’échappe pas à cette règle.

Les particularités de la traduction FALC

Dans son livre Écrire comme une abeille, Clémentine Beauvais écrit à propos de la littérature jeunesse qu’elle est « simple comme les émotions humaines ». Cette affirmation pourrait tout aussi bien s’appliquer à la traduction FALC qui se concentre sur l’expérience de lecture, sur les émotions transmises par l’œuvre originale et en conséquence par sa version traduite. « Par beaucoup d’aspects, la traduction FALC littéraire rejoint mon expérience de la traduction littéraire pour la jeunesse. Elle nécessite une grande attention au choix des mots et il faut garder le public cible toujours en tête », continue Emma Troude-Beheregaray.

Si la traduction FALC est très proche de la traduction traditionnelle dans sa philosophie et son processus, elle diffère grandement sur un point : un texte FALC exige la participation du public cible lors de sa création. Le comité de relecture de Kiléma Éditions est composé de deux personnes en situation de handicap. Il assure la validité et la lisibilité des traductions FALC. « En tant que traductrice, je ne peux pas estimer que mon travail est terminé tant que les retours (essentiels et parfois nombreux) du comité de relecture n’ont pas été résolus », précise Emma Troude-Beheregaray.

Les émotions et l’humain sont au cœur de la traduction FALC qui, de par son fonctionnement, combine diverses subjectivités : celle de l’auteur ou de l’autrice, celle du traducteur ou de la traductrice, celle de l’équipe éditoriale et celle du public cible via la participation du comité de relecture. Difficile dès lors d’envisager une traduction automatique grâce à une intelligence artificielle.

« L’intelligence artificielle capable de l’empathie littéraire nécessaire à la traduction FALC, je n’y crois pas. Il s’agit de trouver le bon équilibre entre imaginaire, compréhension et apprentissage. Pas de remplacer les mots et concepts d’un livre par des termes plus simples. Il faut tenter de se mettre à la place d’un autre être humain qui vit des choses complètement différentes de nous », argumente Emma Troude-Beheregaray.

Traduire pour transmettre, le FALC comme outil d’inclusion

La littérature pour toutes et tous est au cœur de la traduction FALC. « Cela permet d’élargir le champ des possibles dans la littérature. Je traduis en pensant que ces livres vont peut-être permettre à quelqu’un de lire seul pour la première fois ou de reprendre la lecture et de vivre les mêmes émotions qu’un lecteur neurotypique et valide », nous confie Sophie Bréat-Durieu, heureuse de participer à l’aventure Kiléma.

Proposer des œuvres littéraires en Facile à lire et à comprendre, c’est offrir à un public empêché et marginalisé la possibilité de participer activement à la vie en société, en partageant la culture dont il était jusque-là exclu. Cela passe par une œuvre plus simple mais pas simpliste, sans superflu, une œuvre plus pure et directe, et donc plus accessible.

