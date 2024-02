Il faut tenir sur le fil, à la frontière, et c’est de là que nait la littérature. 

Des frontières

Les frontières géographiques existent bel et bien. Je les ai traversées très tôt, quand ma famille a quitté le Liban et la guerre civile en 1989 pour s’exiler en France. Cet exil, ce passage de frontière, je l’ai vécu dans la douleur et j’ai pris conscience, en arrivant en France, à quel point ces frontières de la langue, des traditions, du climat, des êtres aimés, sont épaisses et douloureuses à traverser.

Dans mon écriture, même si je parle d’exil géographique, je pense le thème de la frontière de manière plus large. C’est la frontière psychologique qui est au cœur de mes obsessions d’écrivain. Mes personnages fleurtent avec la folie, sont aux frontières de celle-ci, sans jamais basculer complètement.

J’interroge le thème de la frontière par le biais de celui de la marge, par cette incapacité de mes personnages à appartenir au monde, un monde violent, où ils ne trouvent pas leur place, leur identité, un monde avec lequel il est difficile de dialoguer.

Ce thème très riche de la frontière, continue à m’habiter et à s’immiscer dans mon écriture chaque jour. Le travail d’un écrivain se fait aussi, en quelque sorte, en équilibre sur un fil, sur une frontière. C’est un travail de funambule, où, suspendus entre l’inspiration et la technicité, l’instinct et la retenue, on ne doit jamais basculer trop d’un côté ou de l’autre.

Il faut tenir sur le fil, à la frontière, et c’est de là que nait la littérature.

À LIRE - Dima Abdallah : “C’est l’histoire d’un homme en marge du monde”

Rendez-vous est donné le samedi 20 avril 2024 pour la remise du prix au lauréat de la quatrième édition pendant le Festival “Le Livre à Metz” – Littérature & Journalisme !

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Dima Abdallah - ActuaLitté, CC BY SA 2.0