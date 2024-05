Lettre à Paul Auster : “Tu étais l’Amérique

Paul, mon ami (if I may…)

Quand je suis arrivée chez Actes Sud, à la fin des années quatre-vingts, ton nom claquait déjà, tel un étendard, au grand vent du ciel d’Arles, si bien que quand me furent, un peu plus tard, accordés le privilège et la responsabilité de suivre, au sein de la maison, la publication de tes livres en français, je me rappelle à quel point je me sentis tout d’abord intimidée, un peu comme face à quelque statue du Commandeur, quoique façon “rêve américain”…

Tu avais alors acquis une large célébrité en Europe (certains parlaient d’ailleurs de toi comme du “plus Européen des écrivains américains”) mais quand on te rencontrait enfin, en chair et en os, un peu au-delà ou en-deçà de l’impressionnante œuvre littéraire qui était la tienne et n’allait cesser de grandir, on était surpris de pouvoir plaisanter de plain-pied avec toi, d’être soudain si proche d’une sorte de “grand frère d’Amérique” fantasmé (j’ignorais encore tout, alors, de la complexité de ton “roman familial”, de l’histoire de tes origines, de ses arcanes, je résumais, je simplifiais : tu étais l’Amérique…!)

“Hi, it’s Paul Auster, calling from Brooklyn…” commençais-tu d’ailleurs toujours par dire, de ta belle voix profonde et chaleureuse, quand tu laissais un message téléphonique.

Pour ma part, je t’avais découvert, dans un premier temps, non pas à travers la fameuse Trilogie new-yorkaise mais à la faveur d’un roman qui m’avait envoûtée : Le Voyage d’Anna Blume (trad. Patrick Ferragut, NdR), lequel, à ta demande, finit, des années plus tard, par changer de titre en français pour prendre celui de Au pays des choses dernières car tu tenais absolument à faire entendre au lecteur français le message explicite que délivrait le titre original : In the Country of Last Things.

À LIRE - Le cancer a emporté l'écrivain new-yorkais Paul Auster

Je dois à la vérité de dire, et tu le sais, que nous n’avions pas, au départ, été tous forcément convaincus par cette nouvelle option mais il nous fallut bientôt reconnaître que tes arguments ne souffraient guère la contradiction pour la bonne et simple raison que tes livres avaient prouvé mille fois et de mille façons que ton autorité sur leur devenir éditorial était difficilement contestable. Il fallait faire la moitié du chemin : c’est le métier.

Je n’ai jamais été tellement sûre que, malgré ce que l’on pourrait peut-être imaginer, un éditeur / une éditrice, quels qu’il ou elle soient, puissent, par nature et par fonction, être nécessairement les mieux à même de se montrer les exégètes les plus pertinents de l’œuvre d’un auteur dont ils s’efforcent, sur un plan séculier (soit : au jour le jour) de suivre et de servir la création.

Tout au plus et au mieux, sont-ils dans le compagnonnage le plus honnête possible et, s’agissant d’un auteur usant, comme toi, d’une langue “étrangère”, soucieux d’être présents et attentifs tout au long du périlleux trajet que la traduction effectue vers la “langue-cible”, le tout dans le respect du travail, immense, trop souvent méconnu, des traducteurs, et dans l’espérance que justice soit au bout du compte rendue, dans la langue française, au texte qui les a convaincus à la lecture de l’original au point qu’ils aient voulu à toute force faire partager pareille épiphanie !

Et ce dont j’aime à me souvenir, Paul, ce sont, notamment, ces heures, transatlantiques, passées au téléphone avec toi, sous la sévère férule du décalage horaire, nos oreilles, sur le combiné, échauffées par le “combat”, à peser au trébuchet tel ou tel point de traduction, afin de tenter de fomenter une solution qui non seulement nous satisfasse tous deux mais qui paie son tribut au génie des deux langues — et ce, ligne à ligne, quasi mot après mot.

Mais il y eut également des séances plus “frontales”, “en présentiel” (comme nous avons appris à dire depuis le / les confinement/s) qui se tinrent, souvent, dans le patio (fumeur) de l’hôtel d’Aubusson (33, rue Dauphine, 75006 Paris) où tu aimais, ces dernières années, à prendre tes quartiers quand, pour notre chance aussi bien que pour notre plaisir, tu venais à Paris afin d’apporter ton concours à la promotion de l’un ou l’autre de tes livres, et j’ai toujours eu le sentiment (sauf à divaguer complètement ?) que tu étais très attaché à ces modestes séances, à ces “coulisses”, à cette expérimentation organique et minutieuse du passage d’une langue à une autre.

Ce dont, je crois, je me rendis mieux compte alors, c’est que le romancier puissant, accompli, célébré urbi & orbi, que tu étais, avait, aux origines, été un amateur passionné de cette langue première et ultime qu’est la poésie (en v.o. et en v.f.) et que tu l’étais resté : n’avais-tu pas commencé par traduire, du français vers l’anglais, des poètes français et non des moindres… ? Pire encore (pour moi, dans la position que j’occupais), n’étais-tu pas, de surcroît, de ce genre d’écrivain redoutable : parfaitement bilingue, attentif aux moindres inflexions d’une “simple” ponctuation ?

Tu as dit, un jour, qu’il faut écrire assis à un bureau placé devant un mur, jamais devant une fenêtre ouvrant sur le dehors. Sinon, tu risques de passer à côté d’un possible avènement de l’invisible : ne pas voir ce qui est autour de soi, devant ou derrière soi, serait essentiel…

Tu prenais cette chose, écrire, au sérieux, peut-être un peu plus que d’autres, ou différemment : tu l’incarnais plus que tu ne la théorisais et là était ta force. A l’heure où j’écris ces lignes, je crois que je comprends mieux, peut-être, la leçon que tu n’as cessé de prodiguer, la légitimité (ardemment conquise) de ta posture, la stature de ta vocation d’écrivain, l’étendue du respect que tu as voué à la mission que tu avais choisie, la belle radicalité, sans compromis, qui a inspiré toute ton aventure littéraire personnelle.

Je te vois, je t’entends, je te lis, encore et toujours. Nous sommes et serons nombreux dans ce cas. Car, pour reprendre une formule d’Hubert Nyssen, ton premier découvreur et éditeur en France, tu nous as offert tes romans, chacun et tous ensemble, comme “un mythe, un territoire, des personnages”, pour affronter notre chaos, et ainsi nous as-tu sans nul doute “augmentés”. Pour longtemps.

Merci Paul.

Crédits photo : NTB, CC BY-NC-SA