Valentine Tedo : “J'avais peur de la fin

Lorsque j’ai commencé à écrire Petite fille, j’avais peur de la fin : la fin d’un amour, la fin d’une vie, la fin d’une histoire. J’ignorais que tout achèvement entraînait toujours un commencement : un premier roman.

Petite fille est un récit intime qui parle de ce sentiment qui frappe l’héroïne lorsque sa grand-mère commence à sombrer dans la démence et que l’homme qu’elle aime la quitte : ce n’est pas parce que le dialogue est rompu qu’il n’y a plus rien à dire. Alors elle se souvient pour retenir ce qui s’échappe, la mémoire et l’amour. Elle agit en miroir de cette grand-mère adorée à qui elle ressemble au point que les époques se superposent : la grand-mère pourrait parfois être cette petite fille qui a grandi et dont l’identité continue de se construire au fil du roman.

Quand j’écris, je n’imagine pas qu’un jour je serai lue. C’est ce qui me donne la liberté de « tout dire ». J’écris parce que c’est nécessaire, parce qu’il me faut passer par le texte pour comprendre ce qui arrive, pour figer le mouvement des aiguilles de l’horloge et que ça reste quelque part.

Un peu de matière vivante contenue entre les pages. Lorsque je commençais à démarcher des éditeurs, là non plus je ne pensais pas au lecteur. J’avais simplement envie que tous ces mots enfermés dans l’écran de l’ordinateur existent en tant qu’objet. Je voulais les toucher, ma chair contre la leur.

J’étais égoïste, je voulais une récompense. Et puis des premiers messages qui me parlent de mon roman sont arrivés : je commence à être lue. J’avais presque oublié que ça faisait partie de l’aventure.

J’ai compris que je n’avais pas cherché pas la récompense au bon endroit : la plus belle serait que d’une manière ou d’une autre, mon premier roman fasse frémir quelque chose en celui ou celle qui le lit. On vit pour les frémissements, non ?

EXTRAIT - Petite fille de Valentine Tedo : entre mémoire et amour

Conceptrice-rédactrice et créatrice de contenu, Valentine Tedo a créé le compte TikTok « En toutes lettres ». Suivie par 22.000 personnes, elle est l'une des BookTokeuses françaises les plus influentes. Petite fille est son premier roman.

Crédits photo : Valentine Tedo