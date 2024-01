Au-delà de la polémique Tesson, “faire vivre le Printemps des poètes

Le parrainage de la manifestation, confié à Sylvain Tesson, aura tenu en haleine durant près de dix jours, après qu’une tribune qualifiant l’écrivain d’« icône réactionnaire » réclamait sa destitution. Une saga qui s’enflamma quand, Libération officialisa le texte dans ses colonnes le 18 janvier, au lendemain de l’article que ActuaLitté avait publié. Soutiens et opposants s'affrontèrent dans la presse au fil des jours, jusqu'à cette étonnante décision de la directrice artistique, faisant part à l'AFP de sa démission, au coeur de la tourmente.

Bruno Doucey, Murielle Szac et Ariane Lefauconnier, cofondateurs des Éditions Bruno Doucey réagissent avec un appel au collectif, reproduit ici dans son intégralité.

Oui, le Printemps des Poètes aura bien lieu !

La tourmente dans laquelle le Printemps des Poètes se débat depuis quelques jours vient de conduire à la démission de sa directrice artistique, et cela à quelques semaines de l'ouverture officielle de la manifestation. Au-delà des polémiques de toutes sortes, nous tenons simplement à rappeler que nous devons avant tout penser au public. Celui qui chaque année depuis vingt-cinq ans se mobilise partout pour faire vivre la poésie.

Car cette manifestation est collective et participative. Sur tout le territoire des événements sont lancés, et des poètes sont attendus dans les hôpitaux, les écoles, les prisons, les médiathèques, les centres sociaux, les maisons de quartier, les théâtres, les cinémas, les universités, les EPAHD, dans les villes et les villages, en France, à l'étranger au-delà même des frontières du monde francophone. Il nous appartient de faire vivre cette édition, coûte que coûte.

Parce que l'urgence de faire entendre la poésie dans un monde qui va si mal est chaque jour un peu plus vitale.

Comme tous les ans, et en toute indépendance, tant éditoriale que finacière, nous publions une anthologie qui rassemble les voix des poètes autour du thème choisi pour le Printemps des poètes. Cette année ecore Bruno Doucey et Thierry Renard ont réuni 118 poètes venus de tous les horizons pour ouvrir et déplier le mot Grâce avec sa richesse de significations qui échappe à toute simplification.

Des extases érotiques, à l'engagement en passant par la défense de la nature ou la spiritualité pour ne citer qu'eux, les multiples sens de ce mot appellent à le célébrer, envers et contre tout.

Quant aux poètes que nous publions, ils sont plus que jamais mobilisés pour faire entendre partout la voix de la poésie, en ce moment privilégié où elle entre dans des lieux qu'elle ne fréquente que rarement.

« Merci aux paroles qui nous ancrent dans le terreau de nos vies, aux poèmes qui nous inventent l'envol et l'au-delà des mots. » – Michel Baglin

Nous ne formulons désormais qu'un souhait : que les événements qui agitent le milieu de la poésie ne sonnent pas le coup de grâce d'une manifestation qui a plus que jamais sa raison d'être. Dès l'origine il s'agissait d'ouvrir la porte de la poésie au plus grand nombre, de la rendre enfin au public. Chiche, on ne lâche rien ?

