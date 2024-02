Une nuit dans une yourte kirghize, bercés par la pluie

À Toktogul, Jaroslav est pris d’une indigestion. Viande avariée ? Mauvaise réaction au lait de jument fermenté ? Les deux têtes de vaches entourées de mouches qui sont déposées là, à côté des poubelles du marché, nous le demandent de leurs yeux vitreux.

Entre deux siestes, la tête dans le brouillard de l’été étouffant, nous planifions notre prochain itinéraire. Rejoindre Bichkek, la capitale du Kirghizistan, en évitant les grands axes et en passant par les montagnes. Et pourquoi ne pas passer par Song Kul, l’œil bleu et rond perché là-haut en altitude ? Affaire conclue. Pour rejoindre ce lac, il nous faut cinq jours, nous dit le GPS.

Quelques pics et vallées plus tard, on se rend compte que les routes ne sont pas ce à quoi on pouvait s’attendre. D’ailleurs, dans cette région, il n’y a pas vraiment de ‘grands axes’ : ce sont seulement des routes goudronnées où un petit camion passe de temps en temps, un conducteur donnant la bouteille de vodka fraîche à son voisin. Parfois, ce sont des pistes de terre bien tassée. Parfois, une rivière de cailloux. Une autre fois, ce sont des graviers aussi gros que des poings sur lesquels il est facile de déraper. Ainsi, les descentes sont aussi lentes que les montées ! Nos freins chauffent tellement qu’ils sentent le poulet grillé. On les arrose d’eau froide pour mieux en rire.

Nous perdons la notion du temps : on ne connaît que le rythme du jour et de la nuit, des sources et de la rosée. Les troupeaux nous entourent et deviennent nos meilleurs compagnons de fortune, les yourtes et leurs habitant.es nos voisins et voisines. Ici, tout est mobile, on est tous et toutes de passage. À chaque fois, on se serre la main, les enfants nous « hello » dans les replis des montagnes. Un jeune ado nous accompagne à dos d’âne jusqu’à chez lui et nous montre la source d’eau fraîche de laquelle nous pouvons boire goulûment. En haut d’une montée particulièrement raide, nous tombons sur quatre compères - deux chevaux, deux hommes - qui nous pressent à monter en selle. Pour quelques minutes nous échangeons de montures.

Sept bols de riz sous la lune plus tard, nous arrivons à Song Kul ! Le soleil est sur le point de disparaître derrière les rochers… et nous nous approchons de l’eau pour camper. Le sol est spongieux. À chaque pas, une nuée de moustiques s’envole ! Le lac semble avoir son mot à dire. Nous nous éloignons donc à une distance respectable de l’eau immobile. This is a cool song…in song kul elles sont cools, c’est cool, nous profitons du silence mystérieux et de cet effet d’espace vide que donne l’altitude… et la proximité des nuages…

Au matin, c’est le brouillard. La pluie se met à tomber. Nous décidons de braver la tempête. Mais une heure et demie plus tard, nous apercevons le col qu’il nous faut passer pour sortir de cette enclave… c’est un passage glissant, un sentier inscrit dans le sol par les chevaux – et rien d’autre. Il nous faut une solution de repli jusqu’à demain. Trois yourtes sont là, justement. Un homme observe les animaux innombrables et mouillés, pensifs.

Savez-vous où l’on peut dormir au sec ? demande-t-on dans un russe bafouillé en frottant nos doigts engourdis par le froid. Il entre dans la yourte, puis il ressort accompagné d’une femme et de trois enfants. Nous suivons le petit groupe qui nous présente la seconde yourte : en quelques gestes des futons sont déroulés sur le sol, une couette est secouée avant d’être étendue sur ce qui sera notre lit. Dans nos pays, on a des maisons, et plusieurs pièces consacrées à l’une ou l’autre des activités de la vie quotidienne ; ici, chaque yourte joue son rôle. Nous dormirons donc dans la remise ! Et ce soir nous devons les rejoindre pour manger.

Tout le monde se disperse et nous restons là, contemplant notre palais d’une nuit, la première yourte kirghize où nous dormirons. Cela ne tarde pas d’ailleurs : il pleut toujours dehors, nous profitons de ce moment suspendu pour nous assoupir.

Le bruit joyeux des enfants nous réveille. Il ne pleut plus, le soleil de fin d’après-midi transperce les herbes mouillées de sa lumière, et les enfants nous lancent la balle ! Une partie de volley s’improvise. On nous invite ensuite à boire le thé dans la yourte familiale et nous remarquons que seule la balle fait office de jouet !

Dans la yourte, il y a juste le nécessaire : une étagère avec les futons et couverture, un cartable suspendu, les ustensiles de cuisine et céréales dans des seaux en plastique. Une table basse, un poêle à droite de l’entrée – qui sert aussi de cuisinière – et une radio ! En effet, il y a dehors un petit panneau solaire qui suffit seulement à l’alimenter, ainsi qu’une ampoule LED.

Un des jumeaux pousse un bouton et la radio s’allume, une petite musique retentit. Les enfants se mettent à danser. Quelle ambiance ! Nous dînons de riz, sarrasin, carotte et patates en sauce avec des petits morceaux de moutons. Ensuite, le père nous montre fièrement son cheval alezan, et nous invite à le monter. Pourrait-on rêver de plus paisible soirée ?

Après une nuit rythmée par quelques beuglements de vaches et aboiement de chiens lointains, nous prenons le sentier et descendons à pic.

À bientôt, dans quelques coups de pédales !

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

