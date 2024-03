Peau-de-sang, expérience physique et sensorielle: “Bienvenue, Audrée...

Quand s’est présentée pour le Tripode la possibilité de publier Peau-de-sang, nous avons lu les textes antérieurs d’Audrée Wilhelmy. Il fallait bien comprendre d’où pouvait surgir ce roman qui conte avec tant de force la vie d’une femme, à la fois plumeuse d’oies et ribaude, dans l’étrange ville de Kangoq.

Ce fut alors, d’un livre à l’autre, des retrouvailles avec des pensées qui accompagnent la maison d’édition depuis longtemps. Oss (2011), Les Sangs (2013), Les Corps des bêtes (2017), Blanc résine (2019), Plie la rivière (2021) : un dialogue s’est noué entre ces romans et certains piliers du Tripode, la sensualité de Goliarda Sapienza, le merveilleux de Bérengère Cournut, la rage de Charlotte Salomon, les incantations de Mathieu Belezi, l’insoumission d’Alexandra David-Neel, l’appel vers le sacré de Marc Graciano ou encore les sororités de Marie Redonnet.

Au bout de ce dialogue, la présence de Peau-de-sang se fit plus évidente mais aussi mystérieuse : quand Audrée Wilhelmy nous confirma son désir de rejoindre le Tripode, nous eûmes conscience qu’un nouveau voyage commençait.

On le sait, il est des œuvres littéraires qui se construisent dans le temps et d’autres dont la singularité se donne d’emblée. Celle d’Audrée Wilhelmy présente ces deux particularités à la fois. Commencée en 2011 avec la publication au Québec d’Oss (Audrée Wilhelmy avait alors 26 ans), cette œuvre s’est révélée dès ce premier opus avec des fulgurances et des thématiques qu’on observe rarement en littérature, notamment sur le rapport des femmes à leur corps et au corps social.

Les livres suivants ont prolongé cet acte inaugural et, treize ans plus tard, nous voici face à six romans qui se répondent (certains lieux et personnages imaginaires font même la jonction entre des textes), mais aussi des poèmes, des dessins et des livres d’artiste conçus par cette écrivaine dans les ateliers de sa demeure sylvestre (Audrée Wilhelmy a fait le choix de vivre en retrait des villes, dans une ancienne maison au milieu des bois de la région de Lanaudière, au Québec).

Le travail de fiction chez cette autrice semble en fait si riche et constant depuis près de quinze ans qu’on le croirait tendre vers la transe, le recueillement. Ses livres mettent en jeu des personnages évoluant dans un univers quasi atemporel, aux paysages imposants. On y ressent l’appel de la chair et du monde muet, la présence de la magie, la sournoiserie des hommes. On y apprend le poids des héritages et une liberté portée par d’extraordinaires femmes. Et on éprouve, dans cette mise en jeu des êtres, dans cette mise en branle de la vie, une perfection de la langue qui n’est plus seulement littérature, mais incantation.

Au sein de cette œuvre singulière, Peau-de-sang occupe une place importante. Il y tient une position qui semble même cruciale par la double révolution qu’il réussit. Cette révolution, c’est d’abord celle d’un astre qui, au bout d’une longue orbite, revient à son point initial, le texte fondateur Oss. Le roman confronte de fait une nouvelle fois le lecteur aux méandres d’une communauté à l’écart du monde moderne et prise au jeu de ses pulsions. Et, toujours comme dans Oss, deux « sorcières » mère et fille y vont faire face encore à la violence des autres et y répondre avec leurs armes.

Mais la révolution que porte Peau-de-sang est aussi, et surtout, celle d’un retournement complet des situations par rapport au premier roman inaugural. Ici, le titre n’est plus celui d’un territoire, mais d’un être. L’héroïne principale, qui dans un rappel transgressif à Peau d’âne donne son nom de fable au roman, n’est plus une jeune fille dépourvue mais une femme dans sa plénitude. Une femme qui accepte en son corps la charge de la chair. Une femme qui défie même sa mort, et nous la conte.

Il est difficile d’en dire davantage, la lecture de Peau-de-sang demeure avant tout une expérience physique et sensorielle. Nous ne pouvons qu’espérer que les lecteurs prendront la mesure de ce bouleversement, goûteront la liberté qu’offre ce roman et découvriront ainsi une autrice pour l’instant si peu connue.

En conclusion provisoire, et comme une introduction à Audrée Wilhelmy et à la beauté de son écriture, nous pourrions citer un passage de son deuxième roman. Dans Les Sangs, l’une des héroïnes évoque les arcanes majeurs du tarot et les figures du destin qu’ils incarnent. Allez savoir pourquoi, ce qui se dit alors sur l’arcane XI (celui de La Force) nous semble correspondre à Audrée Wilhelmy, telle que toute son œuvre la révèle :

La Force (XI). Drôle de présage que cet arcane, avec sa grande dame vêtue de bleu et de rouge, cape et chapeau, blondeur, visage calme de pureté tranquille, une pureté qui ne ferait rien d’autre que lire des livres pieux, mais qui, pour le tarot, tient grande ouverte la gueule d’un lion, comme si c’était normal, la nature même, une femme au visage d’ange qui plonge à deux mains dans la gueule du roi des rois sans même s’abîmer les doigts sur ses crocs. Peut-être ce lion est-il un homme dont j’ignore encore les traits, et alors la carte est un avertissement de ma mère, un appel à la vigilance : « Dresse-le avant qu’il ne te dévore. » Peut-être aussi que le calme de cette figure possède une autre signification, peut-être veut-il dire que la femme qui connaît ses atouts peut maîtriser son destin, le tenir tranquille, à bout de bras, sans craindre d’être tout entière engloutie par lui.

Crédits photo © Audrée Wilhelmy