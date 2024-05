La librairie Au café des livres à Léguevin peut-elle disparaître ?

Après neuf années d'existence, la librairie indépendante Au café des livres traverse aujourd'hui une période difficile qui pourrait bien hypothéquer son avenir à court terme.

Inaugurée en août 2015 à Léguevin, la librairie généraliste Au café des livres a travaillé d'arrache-pied à proposer à ses lecteurs (localement et bien au-delà) le meilleur du roman, de la jeunesse et de la BD. Des dizaines de rencontres d'auteurs, d'animations, de participation à des festivals et bien d'autres événements ont contribué depuis à faire de la librairie Au café des livres une librairie de référence ancrée dans la vie locale.

Le succès et la reconnaissance sont là.

Pourtant, avec une fréquentation en baisse , notre situation n'a jamais été aussi précaire. Depuis 9 ans nous avons en effet traversé de nombreuses crises (crise sanitaire, crise sociale...) nous faisant accumuler un passif qui pèse lourd sur notre trésorerie et qu'il nous est impossible de liquider dans des délais très courts.

Depuis plusieurs mois, nous avons travaillé à assainir la situation en réduisant notre fonds (un crève-cœur), diminuant nos employés, diminuant nos commandes et nos revenus. L'énergie et l'enthousiasme sont intacts, mais cela n'est pas suffisant.

Les tensions économiques actuelles (coûts des transports, crise du papier, hausse de l'inflation...) ne nous permettent pas de rattraper notre passif par notre seule activité. Il faudrait un regain d'activité par la présence de chacun et une formidable solidarité pour pouvoir passer ce cap.

C'est ce paradoxe qui nous conduit à solliciter votre soutien pour continuer cette belle aventure que nous avons commencé ensemble il y a 9 ans.

Pour continuer, nous avons aujourd'hui besoin de 8000 €...

Pour franchir ce cap difficile, nous devons impérativement apurer le passif accumulé depuis la crise sanitaire de 2020. Les fonds récoltés serviront donc pour l'essentiel au rattrapage de nos loyers et au paiement des échéances auprès de nos fournisseurs, notamment les distributeurs et éditeurs qui nous ont soutenu ces derniers mois mais pour lesquels la situation est également devenue très tendue.

5000 € nous sont nécessaires pour assainir enfin nos relations avec nos fournisseurs et à débloquer nos comptes de manière durable (il y a eu beaucoup d'aléas ces derniers mois et nous ne pouvons pas continuer comme ça, cela bride notre activité, rallonge les délais pour les commandes et pénalise notre clientèle).

Avec 3000€ supplémentaires, nous parvenons à rattraper notre retard de loyer et conservons notre beau local léguevinois. Et nous parvenons à sécuriser notre fonctionnement, relancer les rencontres d'auteurs et les animations en librairie, soutenir et accueillir correctement les auteurs et les éditeurs qui nous font confiance et que nous avons envie de vous faire connaître...

Quel que soit leur montant, tous vos dons nous seront précieux. Ils sont aussi la preuve de l'intérêt que vous accordez à notre projet et à notre démarche et nous vous en sommes déjà infiniment reconnaissants. Les dons peuvent être de vous, vos amis, vos parents mais également peut être vos entreprises via leur systèmes de mécénats ou vos administrations et associations via le biais de subventions.

Les dons peuvent être effectués à cette adresse.

Photographies : Librairie Au café des livres, à Léguevin (Au café des livres)